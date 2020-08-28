法國社會心理學家勒龐曾說過，群眾沒有真正渴求過真理，對那些不合口味的證據，他們會充耳不聞。香港反對派政客正是利用群眾的盲目而渾水摸魚，他們總是將民意掛在嘴邊，其實民意對他們而言不過是可以隨便操弄、任意詮釋的政治工具，合則用，不合則棄。

對於現屆立法會延任不少於一年的安排，反對派扭扭擰擰，醜態百出。他們聲稱尊重民意，但當民調結果不合自己心意時卻拒絕接受。一次民調不行，便搬龍門進行第二次，如果第二次依然不合心意，也許還有第三次、第四次，直至達到目的為止。他們就是以這種手段製造民意、操弄民意，這不是輸打贏要又是甚麼？

最諷刺的是，主持民調的香港民意研究所本來就是反對派同道中人，所有問題都是經過精心設計，刻意迎合反對派口味，結果還是無法令政客們滿意，真可謂豬八戒照鏡，裏外不是人。眾所周知，香港許多民調形同兒戲，既不科學，又不公正，特別是這種涉及政治的民調，大多有預設立場和觀點，只是為了誤導市民，沒有任何公信力可言，加上不斷搬龍門，更是荒謬可笑。

所以說，水能載舟，也能覆舟。民調對政治人物來說無疑是一個重要的工具，可以藉此了解民意的分布狀況，作為制訂政綱、選舉策略、議政論政等參考資料。但當民調攙雜過多政治因素，其目的不在於了解真正民意，而在於塑造某種特定結果，這種民調根本不值一哂，只能稱為誘導式民調。反對派政客正是行家裏手，他們企圖以誘導式民調來操弄民意，為留任立法會議員尋找藉口，結果弄巧成拙，反而受制於民意，弄得進退不得。

其實，反對派政客不必如此大費周章，既然捨不得一年四百多萬元的薪酬津貼，大大方方接受延任就是了，為何要多此一舉搞甚麼民調？這不是欲蓋彌彰顯得更加虛偽嗎？