警方就去年元朗七二一事件拘捕民主黨議員林卓廷等人，引起全城關注，各門各派都紛紛發聲，很多都是政治立場先行，也沒有足夠客觀陳述。一件事在不同人眼中，出現不同版本，見怪不怪，真相恐怕要等待上到法庭，才有機會辯個明白。

乘機抽水的政客當中，工黨立法會議員張超雄可算比較「肉酸」，本來就不想競逐下屆議會席位，但又表示接受政府延任安排，左搖右擺，現在忽然又說重新考慮，稱不能再對政府有半點寄望，指港府是對港人宣戰，無法再與之溝通。有口話人，冇口話自己，其實與港人為敵的，正是被稱為「假難民之父」張超雄自己。

酷刑聲請機制本來是支援真正難民，卻長期被假難民濫用，南亞幫犯案纍纍，成為治安毒瘤，政府一直容忍其滋生，每年花費納稅人十數億元公帑，社會各界都關注這個禍根。張超雄身為民選議員，不為市民除害，反而關注滯港假難民的「人權」，惹來不滿，在鬧市街頭被掛橫額諷刺為「難民之父」，揶揄他「致力為南亞難民提供援助」。但張超雄厚顏沒有反省，繼續執迷不悟。

《東方日報》先知先覺，發揮傳媒第四權，多年來率先報道假難民禍害，迫使無知無覺的政府面對問題，但張超雄竟然在立法會會議上質疑《東方》有關報道涉及歧視，多名議員仗義抱不平，強調《東方》揭露真相，發揮第四權監察作用，反斥張超雄「亂咁噏」及踐踏新聞自由。

張超雄走火入魔，無可救藥，死攬假難民，甚至想要求政府批准他們在香港工作，剝削港人工作機會。議員應該為民請命，張超雄卻為假難民請命，有負議員天職，而且違背港人利益，早就應該被踢出議會，可是泛民總有一批盲目支持者，令這個議會毒瘤長存，甚至可以延任。如果他自己求去，市民真的要謝天謝地，請小鳳姐唱《喜氣洋洋》。