功夫茶：再有寵物葬大海　主人愛佢變害佢

豈知向晚潮來急，每對青冥怒問天！功夫茶一連兩天呼籲有關當局要善待被搭單偷渡嘅十二隻狗狗，基於尊重生命，祈望有關當局修例並盡快釋放牠們，讓「人狗情深」不至於因法律嘅冷硬，變成難以彌補嘅「人狗永隔」！

疫情下，功夫茶認為我哋更要積陰德，以弘揚大愛和正能量！豈料一連兩日，竟一再發生有寵物屍體被困膠籠擱淺沙灘事件。我哋成日都從心底嚮往「免於恐懼的自由」，咁貓貓狗狗被困籠中，慘被拋下大海監生浸死，死前必經一番哀號掙扎，佢哋係「人類最忠誠嘅朋友」，點解又冇免於恐懼嘅自由？此所以功夫茶一腔悲憤怒問老天爺不長眼睛，讓人間發生咁多慘無人道嘅動物虐殺事件！

繼日前赤柱黃麻角徑石灘，有市民駭然發現灘上膠籠內有三具濕透且已發脹腐爛嘅狗屍後，尋日早上再有市民喺南丫島大灣肚沙灘上，發現兩寵物膠籠內有多具動物屍體，於是報警求助。其後愛護動物協會人員到場跟進，發覺膠籠均被索帶緊綁，每籠各有六隻貓，全身盡濕，且已開始腐爛發脹。現場消息指，相信十二隻貓全部均有植入晶片，懷疑與之前嘅走私寵物到內地與主人團聚案有關。愛協督察已將屍體帶返協會保存，並嚴厲譴責此種極度殘酷對待動物嘅行為，誓言全力協助警方將冷血兇徒繩之以法！

事件話畀大家知，港人北上避疫冇問題，問題係若然要與貓狗團聚，以免相思苦，切不可鋌而走險將寵物交託私梟偷運返內地，否則愛佢變成害佢。正如有立法會議員話齋，私梟都係亡命之徒，走私過程中一旦被執法人員追截，為咗逃避追捕，分分鐘將運載嘅寵物拋落海，一來減輕快艇載重，二來毀滅「證據」，主人好心做壞事，後悔莫及！

那些不幸已經被虐殺嘅貓狗，祈望警方切要上窮碧落下黃泉，動手動腳追線索，天涯海角，務必將如此泯絕人性嘅兇徒緝拿歸案，佢哋嘅冷血行徑令人髮指，突破人類文明底線。我哋成日講動物權益，決不可以「強盜裝正經」，一連兩單咁喪盡天良嘅虐殺動物事件，警方真要認真緝兇，絕不可以求其虛應！

唉，葬身大海嘅貓狗已矣！印度聖雄甘地曾說，從一個國家對待動物嘅態度，可以判斷這個國家及其道德是否偉大與崇高，一個民族與其道德是否進步，可以從動物所受嘅待遇來判斷。

講多無謂，食多會滯，早前被海關檢獲，有幸被愛協照顧嘅十二隻幸存狗狗，請從速交回其主人或主人家屬，以略顯香港社會畢竟仍有幾分道德和進步空間吧！