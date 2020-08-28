內地新冠肺炎疫情一度全國蔓延，處處封城，一切聚集人群的活動和娛樂節目盡皆停擺，電影界苦不堪言，失去了半年的票房，已經無法彌補，問題是如何急起直追。現今疫情稍緩，大家恢復社交活動，電影院重新開放，疫後放映的影片中，《八佰》竟然大受歡迎，刷新票房紀錄，成為熱門話題。

《八佰》特別受到注目之處，是影片一反內地處理抗日戰爭的慣例，不避談國民黨軍隊抗日，而且把國民黨軍隊樹立為正面的英雄形象。影片內容是一九三七年淞滬會戰一役，國民黨軍隊的團長謝晉元率一營四百人，號稱八百軍士，死守上海閘北四行倉庫四日四夜，掩護主力部隊撤退的抗日故事。這個取態在內地罕見，簡直屬於「政治不正確」。按內地慣例，凡是抗日故事，英雄主力都是共產黨軍隊，國民黨部隊少有參與，就算出現也只屬次要，甚至以歹角形象出現，《八佰》竟然以國民黨軍隊作正面英雄，自然在內地引起很多討論。

看網上留言，不少論者為影片肯定國民黨軍隊抗日叫好，認為這種態度才是還抗戰歷史的本來面目；也有人持保留意見，認為影片故事的一九三七年淞滬會戰其實並非大戰疫，團長謝晉元率軍士死守四行倉庫四日四夜，只是整場會戰的一個小環節，只不過因為當時國民政府着意宣傳，以此喚起民心抗日，才給人如此可歌可泣的深刻印象。

有趣的是，謝晉元率領壯士死守上海四行倉庫、決不投降的故事，我竟然在香港唸小學時也讀過，推想是解放前內地教科書都編有這課，香港的教科書移植過來。還記得老師教這課時很有感情，講了不少課文以外的細節，例如女童軍楊惠敏怎樣帶同代表上海租界人民的青天白日滿地紅旗，從租界泅泳過江，送到守軍手上，振奮士氣。

故事細節何者為事實、何者為虛構其實不一定很重要，今天重溫這輯歷史片段的重點，反而是了解兩岸三地的新取態。

今時今日香港教科書當然不會把抗日戰爭當作大事，八百壯士死守四行倉庫故事應已刪除，就算有這課文，新一代教師對抗日戰爭陌生，也不會有我上學時任教，曾經歷抗戰和淪陷的老師教得那麼感情豐富了。台灣呢，本來這段歷史故事是國民政府建構出來的，昔日應是國民教育的重要課題，一九七五年還拍攝了電影《八百壯士》，當年甚為轟動。如今台灣教育去中國化，國民黨日漸衰頹，這段歷史應再無人提起了。反而在中國大陸，過去的禁忌話題，今日竟然解凍，國民黨軍人成為電影中的英雄形象，歷史的發展實在足夠反諷。