正論：天網恢恢疏不漏　潛逃不成反送中

《港區國安法》生效後，一班反中亂港的牛鬼蛇神嚇得雞飛狗跳，逃的逃，散的散，最新出逃的一批，涉及違反國安法被捕候查的港獨成員。諷刺的是，有人乘坐「大飛」欲着草遁往台灣途中，在內地海域被中國海警截獲落網，名副其實的「送中」，落得蒼蠅碰壁，嗡嗡叫，幾聲淒厲、幾聲抽泣的下場。

中國海警局官方微博透露，本周日早上，廣東海警局在粵港中國管轄海域內進行反偷渡行動，在果洲群島查獲一艘涉嫌非法越境快艇，拘獲在港涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及洗黑錢、於本月十日與壹傳媒黎智英同日被香港警方國安處拘捕的「香港故事」成員李宇軒。據了解，該艘快艇當時共載有十二人，灣仔汽油彈案及華仁書院炸彈案等疑犯亦在其中。本港黑幫先安排他們從香港西貢布袋澳出發，潛逃台灣後再申請政治庇護，最終東窗事發。台灣陸委會率先劃清界線，強調台灣是法治社會，以非法方式來台，當事人與協助者都將面臨刑事責任追究，叫港獨成員情何以堪？

當然，民進黨政府在反修例黑暴一役中扮演推波助瀾的角色已是路人皆見，蔡英文也是因此得償所願連任總統；而台灣自香港旺角暴亂後接收不少年輕暴徒，例如因參與旺角暴亂而被控暴動罪的李倩怡，便在案件開審前棄保潛逃匿藏台灣，今次又有十多人計劃赴台，顯然不是巧合，而是台獨與港獨勢力相勾連，並未因《港區國安法》實施而有所收斂。特別是李宇軒等人早被沒收旅遊證件，潛逃台灣已成這些港獨嘍囉的最後救命稻草，日後若有更多「同道中人」前赴後繼絕對不足為奇。

幸好天網恢恢疏而不漏，最怕「送中」之徒竟自行「送中」，世事如棋，莫過於此。更好笑的是，反對派喉舌就此向本港警方大興問罪之師，要求當局將李宇軒等人引渡返港，卻不問當初是誰極力阻止港府修訂《逃犯條例》，以致中港至今沒有互相引渡機制。現在內地依法辦事，公安局可循刑事責任對偷渡者立案處以一年或以下有期徒刑，反中亂港分子除了怨自己還可以怨誰？

可以看見，《港區國安法》初試鋒芒，洋奴漢奸即嚇得瑟瑟發抖，最少有六人潛逃海外及遭通緝，包括前香港眾志常委羅冠聰、「本土民主前線」前召集人黃台仰、「香港獨立聯盟」召集人陳家駒、「學生動源」前成員劉康，以及黎智英左右手Mark Simon等。羅冠聰甚至是「春江水寒鴨先知」，早在國安法生效前已遁往英國，丟下「戰友」一走了之，還美其名曰打國際戰線，結果跟其一同創辦香港眾志的周庭亦涉國安法落網，讓人見識何謂大難臨頭各自飛。

事實擺在眼前，這班所謂的「民主鬥士」不僅虛偽，而且貪生怕死。過去中央不發威被當成病貓，但今時不同往日，國安法震懾力大，鼠輩不乖乖就範就只有爭相出逃，一旦遲了一步，恐怕想走也走不了。連黎智英也曾多次申請保釋離境而被法庭一再拒絕，不知天高地厚的港獨嘍囉慌不擇路自行「送中」，又怎能不淪為淒厲抽泣的碰壁蒼蠅？