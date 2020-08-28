第一期保就業計劃耗資逾八百億元公帑，港府聲稱僱主獲批補貼後必須全數用於支付僱員薪金，不得作其他用途，並承諾期間不裁員，當時已被輿論質疑難以監管。如今第一期保就業計劃已屆尾聲，第二期即將接受申請，問題卻愈揭愈多，打工仔根本難以受惠，而港府竟視若無睹。

本報接獲某零售集團員工投訴，指公司獲批八百多萬元補貼，不但照樣要求員工減薪及放無薪假，甚至大裁員，最少數十名員工慘收「大信封」，怒批港府監管形同虛設，計劃只保僱主不保僱員，非常失敗。

上述慘況只是冰山一角，港府胡批濫派早就不是新聞。例如廢官對國泰航空情有獨鍾，即使國泰經營不善，服務質素欠佳，一樣大慷納稅人之慨，既首次注資二百多億元予私人公司，更送上約七億元保就業補貼，結果財到光棍手，國泰拒絕承諾不裁員。至於多家賺得盆滿缽滿的大公司在保就業計劃下同樣受惠，例如大型地產商、名牌私家醫院、連鎖超市集團等；更有甚者，連不知算是哪門子僱主的大學學生會一樣受惠；甚至乎，在表格上公然填寫承諾受僱人數為零的公司，竟多達三、四百間獲批補貼；更不必說，站在反中亂港最前線的壹淫媒及旗下公司，成功獲批逾三千萬元。

事實擺在眼前，所謂的保就業計劃千瘡百孔，變質變味，淪為僱主的提款機，根本沒有保障僱員就業。明知如此，港府不僅連作個譴責狀都慳番，甚至還擺出幸災樂禍的嘴臉，簡直無恥。君不見，勞福局局長羅致光大講風涼話，指保就業計劃實際上是保障僱主及僱員關係，如果規定僱主必須向政府申報發放薪金的詳細資料，或規定要將僱員工資劃定在某個水平，有一半僱主寧願結業都不會申請，同港府當初所說完全是兩回事，意即僱員活該被剝削，政府只會送錢給僱主。廢官由嫌貧愛富變本加厲至劫貧濟富，納稅人真是冤哉枉也！