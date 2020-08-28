神州觀察：退休官組織賣淫　權力腐敗難約束

內地近年推出終身追責的反腐機制，以倒逼官員幹部依法用權，不致出現調任或退休後對所有過錯既往不咎，實現平安着陸，或是搞期權腐敗，於卸任後變現權力，繼續攫取利益。反腐敗看似關卡重重，制度籬笆紮得十分密實，然而權力這玩意有時就像那關不住的滿園春色，總有一些會開到牆外。

福建漳州市海洋與漁業執法支隊一名陳姓副支隊長「退而不休」，夥同他人經營休閒健身公司，卻招攬近百名女子私下從事賣淫活動，累計接客近二萬人次，陳某近日亦以干犯組織賣淫罪被判囚十年，並處罰款二十萬元人民幣。據指涉案公司對一眾賣淫女實行「企業化管理」，上下班、着裝乃至服務技能要求等方面都有統一而嚴格的規定，至於一名普通退休幹部竟能大規模組織眾多婦女賣淫，更是讓民眾大開眼界。

正如法院判決顯示，陳某在本案中被認定為主犯，原因亦再明白不過，便是其退休幹部的身份發揮了巨大作用。別看官場上有「人走茶涼」之說，那只是針對一些不懂得經營權力關係之人而言，不少退休官員幹部照樣可以呼風喚雨、大耍官威，或結黨營私、作奸犯科，今次事件就是很好的例子；只要關係經營得好，退休後影響力照樣存在，乃至一日為官、終身「受用」也非不可能，否則找個一般人來試試，看誰隨隨便便就能組織近百人的賣淫團夥，招搖過市？

事實上，權力亦非個體的單獨存在，而是會形成一定的組織、關係網，互相依附，共同發揮作用。內地官場派系、山頭林立，官官相護現象其來有自，可說是根深柢固，堅不可摧，從而編織成一串串縱橫交錯的權力之網、利益共同體，一榮俱榮，一損俱損。而在每一個利益共同體中，必然會有不同的身份、角色存在，高官、小官、普通公職人員乃至離職的、退休的官員幹部，都是一個個組成部分；彼此形成聯動，有人組織賣淫，自然有人幫忙遮掩，包括任何其他違法亂紀之事，皆可肆無忌憚地進行。

故而當局近年在掃黑除惡專項鬥爭中屢屢強調要「打傘破網」，並且時不時地拔出蘿蔔帶出泥，總會揪出腐敗窩案。而像上述案件，退休幹部的背後又有多少保護傘、關係網，相信並不難查，只需弄清楚類似桑拿休閒場所的監管部門都有哪些，然後便可順藤摸瓜逐個清除掉。事實一再證明，類似腐敗案件絕非是「一個人的戰鬥」，組團腐敗的最大危害之一，就是容易對一切違法犯罪行為形成嚴密保護，令罪惡難以被及時發現制止，而問題的根源正是出自權力的難以約束，終身追責固然有必要，如何能將權力真的關進籠子，才是解決腐敗的關鍵。