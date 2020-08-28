八月二十五日，本報的兩岸新聞版有一則消息，標題是：「隴南泥石流 破壞大過汶川地震」，筆者讀後不禁一愣，心想來得好快！

今年初，本報記者到黃大仙祠為中外關係求籤，得下下籤，名為「蔡母遇險」。此非吉兆，在下乃嘗試看個究竟，於是結合其他玄學方法，替整個中國運道作推斷，一月二十三日發表一篇文章，題為：「中國轉運還要等兩年」，文末說：「入好運之前中國先要捱兩年苦日子，今、明兩年都是五行屬金的流年，旺金劈木，領導層會有人事變動，管治權威受挑戰，今年秋天至明年冬天前，會有財政及金融衝擊，而且恐怕要經歷一場大規模地震，宜及早做好防災工作。」

一月時，新冠肺炎疫情還未傳至美利堅，中美兩國在貿易問題雖然有齟齬，大抵上仍有商有量，內地亦未出現大型的自然災害。然而，五行金木對戰，終非吉象，我國合該要面臨一場考驗。

上月，美國國務卿蓬佩奧突然發表一篇演詞，對北京的尖銳程度，恐怕是中共立國七十年來未曾有過，內容是要鼓動中國人民推翻現有政府。蓬佩奧不懂天命，想中共倒台固然是妄想，但入秋之後，美國的各項攻勢定必如電閃雷鳴，目的正是要挑戰中共的「管治權威」，這一仗咱們雖不會輸，卻不易打。

今年秋天是由八月七日開始，從玄學上進入了地龍震動的時節，恐怕「破壞大過汶川地震」的泥石流，正是應劫而來，而我國的防災工作必須堅持，直至「明年冬天前」，絕對不能放鬆。

預言中的「財政及金融衝擊」亦屬難免，如今美國正要對中國發動金融戰。不過，所謂「飄風不終朝，驟雨不終日」，只要能捱到下年秋末，踏入冬季後，中國就會退黃轉綠，迎來五年的騰飛日子！