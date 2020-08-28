歷史告訴大家，任何領導人在政事上要有所作為，都需要一班有作為、做事有魄力嘅官員，此所以「慎選左右」特別重要；一個政府之所以出現「節頹俗敗，紀綱散亂，人情偷惰」，其主因不外乎「不慎選左右故也」！

嗱！睇吓三司十三局嘅組織架構和各司局長，有邊個司長、局長提出過一些有建設性嘅意見或決策？有幾個部門好似環境局、食衞局、勞福局、運房局，其阿頭依次為黃錦星、陳肇始、羅致光、陳帆，一聽見佢哋嘅大寶號，就知係游談無根、堅離地嘅一眾碌碌高官！一見佢哋講嘢，老朽就要多謝林鄭，佢畀咗揸筆搵食嘅我八字真言：「一笑置之，嗤之以鼻」！

呢八粒字真係好使好用，好似陳肇始宣布今日起放寬部分禁聚措施，可惜又係張弛無道，唔湯唔水，所謂「平衡市民需要」更不值一哂，食肆堂食延長至晚上九點，唔通九點後啲病毒就兇猛起來？如此「時間歧視」，老朽豈能不一笑置之？至於美容院、戲院准重開，健身中心就唔得，唔通去做facial扮靚就得，去舉鐵消脂練腹肌就No way？對住個對「平衡」如此大細超，亦唔知咁多市民要開工需要堂食嘅高官，老朽笑完之後又怎能不嗤之以鼻？

仲有呀，廢官抗疫無能，懲罰市民！嗰位衞生署署長陳漢儀日前仲建議市民可以寫日記記錄每日行程，呼籲市民喺疫情新常態下，要盡力協助政府咁話喎！乜依家仲有人寫日記咩？老朽淨係知道啲名人、學者嘅日記先有價值，好似胡適、陳君葆、蔣介石、蔣經國等，叫市民寫日記去追蹤疫源？真係要請肥媽用盡丹田之氣唱出「嘥氣」兩字！阿哥，本報人才濟濟，屢獻良策奉藍圖，好似築遊艇泊位、建停車大樓、覓發展用地，呢啲建議唔少專家、團體都叫好，可惜特首及一班廢官全都教而不善，避事偷懶，香港有乜可能唔沉淪吖！