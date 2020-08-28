世界視線：威州暴亂激民怨　連任算盤難打響

近日召開的美國共和黨全國代表大會，本應是特朗普在距總統選舉只剩兩個多月之際，藉黨內團結提振民意支持度的重要時機。然而，特氏不僅在會前陷入眾叛親離，大會舉行期間，威斯康辛州又因為警察槍擊一名黑人男子而引發連日暴亂，為他的連任夢敲響了喪鐘。

在大會召開前夕，特朗普的不利消息接踵而至：協助他四年前當選總統的前「國師」班農突然被捕；七十多名共和黨籍前國安官員表明支持民主黨候選人拜登；為特朗普打點公關事項的總統顧問康韋突然宣布辭職，均為大會蒙上不祥的陰影。事實上，一連四日的大會竟沒有重量級黨友為特朗普站台，前總統小布殊、參議員羅姆尼等人甚至沒有赴會，已經說明了特氏的失道寡助。

特朗普出名不認命，沒有黨內元老支持，他就一連四日親自上陣，把黨大會變成個人騷；妻子兒女亦被安排上台演講，打家庭溫馨牌吸引他的保守派支持者。然而人算不如天算，威州警察此時槍擊黑人引發新暴亂，直接掩蓋了共和黨大會上的真人騷。總統一家再溫馨，卻掩飾不了一個事實：美國社會嚴重分裂，人民已經居無寧日。

四年前特朗普成功逆襲大熱姿態的民主黨對手希拉妮，關鍵因素是當時民主黨內部嚴重分裂，尤其是一些年輕黨友不滿以希拉妮為代表的建制派，在初選過程中打壓左翼對手桑德斯。今年的大選，警察殺黑人事件激化的族群矛盾，已促使民主黨各派團結一致對外，特氏無可能再鑽空子。

當年特朗普獲勝的另一因素，是得到農民或俗稱「山裏人」（Hillbilly）的白人基層支持。雖然特氏上任後果然與中國展開貿易戰，但中美關係陷入全面對抗，反而令農民迄今仍無法順利拓展海外市場，白人基層的生活亦沒有得到改善，尤其是在新冠肺炎疫情爆發後，經濟前景更令人悲觀。由此可見，促成特朗普四年前勝出的因素正在一一喪失。既然黨大會上重振民意的算盤打不響，他現在剩下的最重要一張牌，就是在選舉最後衝刺階段，製造一場足以扭轉民意的十月驚奇。