八月尾，兩岸兵戈味極濃。一方是解放軍在黃海、南海同時舉行軍演，黃海的演練更是實彈軍演；另一方是台灣藉「八二三」金門炮戰紀念活動，發表題為「枕戈待旦，同島一命」的好戰宣言，聲稱「戰到最後一兵一卒，也絕不會讓敵人越雷池一步」。蔡英文戰意濃濃「撩打」的姿態，當然是恃着美國售武，按着美國主子為北京添煩添亂的劇本演，至於台灣的安定和中華民族的利益，她可沒有放在心上。

兩岸局勢很微妙，自從蔡英文上台以來，兩岸關係便一步步變差，雙方對口溝通機制幾乎全成了擺設，但蔡英文政府卻只想着抱美國大腿，對外政策一味親美，甚至考慮兩岸政策時亦只以美國利益為優先，對台海是否會起硝煙一點也不在乎。

今年以來，美國一再加碼向台售武，蔡英文以為自己長了面子，更加風騷起來，卻不知兩岸的和平正在她手上一點點流失。日前，台灣展開了金門炮戰的紀念活動，軍方發表「同島一命」的戰爭宣言，蔡英文政策字字句句都是號召軍隊應戰，她的行動，當然是回應解放軍預告八月會在南海舉行軍演。

山東海事局官員日前公告，八月二十二至二十六日，解放軍會在黃海青島至連雲港以東海域內組織大型實彈射擊演習；海南海事局亦披露，八月二十四至二十九日在海南島東南部海域亦會進行軍事訓練活動。也就是說，兩場軍演幾乎同時舉行，位置恰是台灣島的一南一北。北京震懾台獨、震懾非區域國家的目的很明顯。

蔡英文政府這個時候大談「同島一命」，不是戰爭宣言又是甚麼？台灣經得起打仗嗎？且別說兩岸軍力懸殊，兄弟見血，中華民族以後的路要怎麼走？堂堂地區領導人不求和而好戰，從不考慮以和平手法解決歷史爭端，置二千三百多萬台灣人可能遭受戰火摧殘的痛苦於不顧，如此執政者，確是中華民族的悲哀。