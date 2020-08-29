世界視線：安倍辭任首相　黨內勢掀混戰

剛剛才打破日本歷來連續執政時間最長紀錄的首相安倍晉三，昨日正式宣布因健康理由辭職，一般相信他會「請辭待命」，留任至接任人選確定為止。

關於安倍健康情況的傳聞，不是一朝一夕的事。安倍首度拜相，同樣是因為「潰瘍性大腸炎」問題，上任一年多就辭職，其後於一二年成功帶領自民黨重新奪回執政權，回鍋擔任首相至今。

事實上，除了受到健康問題困擾，延續近八年的「安倍時代」，民心亦出現一定的「思變」情緒。安倍的最新民意支持度僅約三成半，創第二次任相以來的最低；今年六月，前法務大臣河井克行及其妻子涉嫌在參議院選舉中行賄被捕，由於兩人為安倍愛將，對後者的打擊可想而知。

更要命的是，日本自今年初爆發新冠肺炎疫情以來，安倍政府的抗疫應對備受批評，原定七月舉行的奧運會亦被迫延期，大大打亂安倍振興國家經濟的大計。以現時安倍民望的下滑走勢看來，他及早以健康原因引退，未嘗不是保持體面的好辦法。

現在的問題是，自民黨內尚未有明顯的接班熱門人選，現階段呼聲最高的是副首相兼財務及金融大臣麻生太郎。麻生跟安倍關係密切，從政資格也夠老，問題是他領導自民黨的往績並不突出，是輸掉執政權給民主黨的「罪人」，加上他「大嘴巴」的風格，經常失言，未必是首相的理想人選。

至於安倍屬意的人選、自民黨政調會會長岸田文雄，支持度並不高，據報道，內閣官房長官菅義偉更因不贊同岸田為接班人而與安倍鬧不和；反而目前支持度最高的，卻是去年跟安倍競逐自民黨總裁的前幹事長、眾議員石破茂。去年九月的總裁選舉，儘管安倍以大比數壓倒石破茂，但在地方黨員方面，石破茂囊括超過四成選票，儼然有「地方包圍中央」之勢，而他在選戰中的表現亦令人刮目相看，甚至在日本媒體中開始出現「石破善戰」的用詞。更重要的是，安倍未能在任內推動修憲，成為他政治生涯的一大憾事。石破茂明確表示反對修憲，安倍自然不想由他來繼承政治遺產。