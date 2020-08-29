功夫茶：偷渡舊片當新聞　網媒亂報離晒譜

「何方妖孽，竟敢冒認佛祖。」西遊記大聖爺孫悟空有金睛火眼，一眼可以睇穿妖魔鬼怪，棒打白骨精，但現實生活裏魚目混珠、渾水摸魚之輩太多，就好似去年反修例示威暴潮，有好多疑似記者物體，着件背心加個鏡頭就話自己係網媒，阻住警方執法，似乎想幫助暴徒行事，好多衝突就係咁發生，仲無辜累及正規傳媒。

網媒良莠不齊，濫竽充數，十二歲記者講出來真係笑大人個口，警察唔拉都影衰晒傳媒呢個朵，時不時爆出醜死人事件，最近又有一單瘀皮無極限。中國海警本周日在果洲群島對出內地水域拘捕十二名坐快艇人蛇，據講想偷渡去台灣高雄，包括涉嫌違反《港區國安法》與壹傳媒黎智英同日被捕的「香港故事」成員李宇軒，其餘被捕者全數涉嫌與反修例示威案件有關，其中有兩個仲係被控暴動罪名。網上流傳一段關於海警截獲涉嫌偷渡船隻嘅片段，香港01報道李宇軒被捕單新聞，竟然連結條網絡片段，指稱未知兩者是否有關。大哥，唔知就唔好擺，擺咗又話唔知，咁係你無知，唔好當讀者白癡！

據消息指呢條片段原來係官媒今年八月一日嘅新聞，涉及海警早前反偷渡行動，片中條船嘅外觀顏色，完全唔似李宇軒等人所乘嘅船隻，片段所見當時海上有多艘船隻，有人準備登船，海警不斷警告叫「唔准走」，但係現場部分船隻企圖離開，海警多次發射電槍同埋登上快艇制服多名男子，有睇過呢條片段，都知肯定唔係同一單嘢啦，咁都搞錯，講烏龍就真係香港第一。

何物香港01，相信若非功夫茶提起，好多讀者都唔知係乜家科，以為賣電話，又或者推銷寬頻？人做新聞，佢做新聞，做到舊片當新聞，咁唔專業本身就真係天大嘅醜聞！正如學者話齋，求證片段係咪切合有關事件及情節並唔難，將唔相關嘅資料放在報道裏面，喺新聞上屬於嚴重錯誤，反映處理報道嘅記者及編輯都不小心，公信力及準確性何存？其實科技先進，網媒比起傳統紙媒已經着數咗，可以輕易更正報道，但若果間網媒唔夠認真，掉以輕心，就會搞出以假亂真，助長假新聞同流言嘅傳播。

做人要帶眼識人，睇新聞都要金睛火眼，唔好見到有香港兩個字就以為有代表性，否則睇錯假新聞就洗眼都洗唔切，講出嚟畀街坊笑到臉黃。識揀嘅，梗係揀真真正正香港第一，東方報業集團旗下《東方日報》銷量連續四十多年冠絕全港。想睇網絡新聞，梗係睇東網，咁有實力，新聞最快最新最真，一網知天下，使乜鬼理嗰啲唔入流嘅網媒吖！