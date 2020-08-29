正論：信號系統屢出事　鐵路管理一團糟

三日一小鑊，五日一大鑊，已成近年港鐵常態。每有事故發生，港鐵總是賴天賴地，最終大部分都是信號系統出問題。事實上，現時使用的鐵路信號系統已經老化，奈何新系統同樣亂象叢生，單是更換東鐵線信號系統便在測試階段屢生意外，連帶更換列車計劃都一延再延，牽一髮動全身。

港鐵正更換東鐵線信號系統以配合沙中線過海段，並打算陸續將舊有十二卡列車更換成南韓製的新式九卡列車，原定六月中實施兩款卡車「混合跑」安排，詎料五月進行實地測試時發生多次意外，一度被機電工程署勒令暫停測試。港鐵昨日終於宣布，新的九卡車將於九月中投入服務，本來已較原定計劃延遲三個月，而九卡車加入後，將有十八個月與十二卡車「混合跑」的過渡期，以港鐵事故層出不窮觀之，期間會否再生意外，實在令人無信心。

更不堪的是，測試期間發生的部分意外，港鐵承認屬人為疏忽及程序出錯，但強調無人受傷，系統仍然安全及無損毀，彷彿只要不搞出人命便萬事大吉。而機電署亦一如既往輕易接納港鐵報告，指港鐵已加強人手培訓及改善程序指引，儼然港鐵代言人，再次上演「大事化小，小事化無」戲碼。至於機電署是否監管失職，港鐵有沒有人需要問責則隻字不提，不是卸責是甚麼？

同類事例屢見不鮮，不管鬧出多大事故，弄出多大亂子，港鐵頂多遭輕輕罰款了事，港府更是作個譴責狀，要求港鐵交報告便算。即使前年十月「四線齊冧」引發史無前例的交通大癱瘓，數以十萬計的打工仔及學生哥受影響，事後查證為港鐵兩套信號系統的計數器重置設定不協調肇禍，一樣無人需要受罰。結果不旋踵，去年三月又發生港鐵四十年來首次列車相撞事故，兩架列車在試驗新信號系統期間於中環攔腰相撞，令人嘩然。信號系統事故頻生不是偶然，輕則導致更換系統的程序不斷延誤，重則導致人員受傷，到底是港鐵引入次貨還是操作出錯，如何才能杜絕事故不斷重演，難道港鐵及港府不需要認真搞清楚嗎？

信號系統是現代交通的靈魂，處理得不好，意味着距離車毀人亡不遠。香港機場採用的新空管系統就是前車之鑑，這套耗費巨資買來的系統拖了多年才啟用，到頭來狀況百出，空中驚魂不斷，沒有發生嚴重事故只是幸運而已。由此可見，不管是天上還是陸地，交通工具首重安全，當局繼續輕視鐵路信號系統隱患，一旦發生大災難，後悔已經太遲。更不必說，港鐵管理混亂，單是一條沙中線，已發生短筋、削牆、沉降等亂象，以致被譏為千億豆腐渣工程，運房局局長陳帆「看報道才知道」，可謂荒天下之大謬。船到江心補漏遲，萬一將來乘客不幸淪為慘遭活埋的「沙中人」，廢官才來貓哭老鼠已沒有意義。

曾幾何時，香港基建質素領先全球，成為競爭力的重要支柱，如今已是百病纏身，沉疴難治。港鐵的墮落，廢官的塞責，見證港人治港的失敗。