產評：弱美元另有圖謀　金融戰前先瘋狂

美國聯儲局主席鮑威爾近日發表言論，進一步確立美元弱勢。其實，在十一月美國總統大選前，特朗普政府奉行弱美元政策絕非無的放矢，一則是要支持經濟加快復甦，二則是要激化新興市場資產泡沫，尤其加深中國的經濟結構問題及金融系統性風險隱患，為大舉發動金融戰作準備！

鮑威爾表示，聯儲局希望通脹在一段時間內「平均」增長百分之二，意味未來會容忍通脹短暫超過原本百分之二的目標，不會急於收回市場流動性。一言以蔽之，就是超低息環境將持續。

特朗普上任以來高舉貿易保護主義，四出惹火，冷不防今年遇上一場世紀疫情，打殘美國經濟。為了救市，美國施以無限量寬，利率降至零水平，美元轉弱是必然，也為新興市場貨幣及股市助力，在流動性極度充裕下，大量資金湧往風險資產尋求較高回報，激化資產泡沫。

如今距離美國總統選舉不到三個月，特朗普首要做的是設法催谷經濟復甦，超低息兼弱美元有助美國出口，減低政府、企業和人民的利息負擔。另一方面，量寬下大量資金苦無出路，亦只有繼續埋首股市炒作，美股不斷創新高正是特朗普爭取連任的政績之一。因此，弱美元並非甚麼美國衰敗論，而是此刻內部政治環境下的「劇情」需要！

由於美元弱勢，自然有資金流入新興市場進行短期炒作，加上日本政局突變，日圓匯價上升，致使人民幣看漲呼聲更高，勢令中港科技股熱潮愈演愈烈。君不見縱使經濟衰不見底，惟資產價格續飆，美國要做的正是設法使資金愈益失去警覺性，只沉醉炒賣之中。更甚的是，目前時值內地金融市場開放，系統風險積累將是一大考驗，弱美元真的純粹巧合？極有理由相信是美國發動金融戰的戰略！如今香港依賴內地資產上市支持金融業，兩地市場同根連枝，資產價格與宏觀基本因素愈走愈遠，經濟結構問題變得更難解決。

同時，美國正着手制裁中港官員和金融機構，甚至開始限制中資使用美元。可以預期，到了適當時機，美國會藉發動小規模「熱戰」等地緣政治極端事件，試圖重演今年三月美元流動性異常短缺，投資者全面拋售環球資產，令資金萬劍歸宗換回美元避險的局面。美國經濟差、債冚債是事實，但其他國家也不見得好，在全球貨幣「鬥爛」時代，美元的國際儲備貨幣地位暫難被撼動，必須提防當美國內部大局底定，便會拋出美元「回力鏢」，以圖直插敵人心臟！