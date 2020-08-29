神州觀察：平台穿窿人墮地　建築安全惹質疑

內地網民爆料指山東臨沂某屋苑疑似出現豆腐渣工程，有女子從二樓家中陽台「漏下」，跌至地面不省人事，及後證實穿窿的並非該女子家中陽台，而是由石膏板製成的裝飾天花，且屬禁入區域，言下之意，責任或在女事主身上。事後當地住建及宣傳部門亦強調，涉事建築本身不存在質量安全問題，惟不被網民接受。

正如有人指出，涉事平台下方乃屋苑門口，每天都有居民進出於此，即便無人「誤入禁區」導致踩穿窿跌傷，這樣的建築物一旦遭遇狂風暴雨天氣，在一定的積水浸泡、施壓作用下同樣能令整個平台塌陷，形同懸着的計時炸彈，隨時會砸中居民，甚至造成人命傷亡，當局又憑甚麼認定涉事屋苑不會發生安全問題？

再者，就算進入平台屬違禁行為，女事主或需承擔部分責任，但若是相關平台建築堅固，是否就可有效避免這次悲劇甚至更大的安全事故發生？況且大家也都明白，任何地方都會有不守規則之人，或是無知貪玩的小朋友，所有建築中要是少一些人為製造的「陷阱」，便是為整體社會安全作出了貢獻，說得再俗一些，就是在為自己積陰德，何樂而不為？更不容忽視的是，如此「不堪一踩」的平台雖被告知禁止入內，居民卻仍可輕易進入，說明涉事屋苑安全管理方面亦存在嚴重漏洞。

由此更可看出，在一些建築開發商、物管乃至有關政府部門、質量監管檢驗等機構眼中，對於安全的定義與要求的確草率、含糊，至少與民眾的想法很有差距，以致每當遇到類似情形，當局某些看似振振有詞的解釋，總難讓民眾信服。就像早前颱風過境浙江台州時，有住戶連人帶陽台窗戶被吹落地跌死，當地宣傳部門同樣一口認定事件與涉事樓盤質量絕無關連，並將責任全部推給住戶，惟該樓盤隨即被揭發過往已多次爆出偷工減料等質量問題，及有當地官員於樓盤驗收時受賄；今次事件中是否存在同類問題，不妨查證清楚。

尤其對於此類安全事故，當局不能每次總是以不可信服、自以為是的方式應對，須知在內地，豆腐渣工程總是爆不停，造成的社會危害亦是有目共睹，問題究竟出在哪裏，民眾心中固然十分清楚，政府相關部門及官員其實也是心知肚明，甚至比民眾更加明白是怎麼一回事。譬如廣東普寧市一條剛修建好的水泥路面就已出現破損，被批相關監管如同走過場；山東青島早前接連爆出地鐵工程塌陷醜聞，情形更為誇張，哪怕分包商主動承認違規施工、層層分包等問題，青島地鐵集團仍堅稱屬地質問題，結果事件也就不了了之。各方總以這種方式處理問題，安全事故又怎能消除？