中國對美國的策略最近有兩招，一是在東海、南海進行軍演之後，試射東風導彈，從華東、西北發射至南海，顯示出中國保衞南海和沿海海域的決心。大不了武裝衝突，中國有能力把侵犯沿海海域的美軍殲滅，也表明中國暫時只是防衞，第一步反應不會進攻美軍基地，但是第二步則視乎美國的反應，屆時西太平洋的美軍基地或難逃厄運。再打更大的仗中國未必沒有準備，全國已經開始備戰，作持久戰的安排。

二是中國大買美國農產品，表面上是順從美國的要求，以進口美國產品來減少中國對美國的貿易順差，實際上卻可以有兩重意義。中國可動用外匯儲備進口，從而降低在美國的外匯儲備資產，推進去美元化，也減少過多美元資產帶來的風險。此外，受新冠肺炎疫情打擊，國際糧食生產受壓，供應不足，中國糧食豐收、儲備龐大，但借此機會大量進口美國糧食，一來可更充裕國庫，抑制未來國際糧價上升帶來的通脹壓力；二來中國有餘力把美國糧食轉售或轉贈處於糧食危機的國家。美元轉化為糧食，總比留着美元面對政治敲詐更佳。

一方面武力對抗，表明以戰止戰的決心；另一方面，大買美國糧食，把美元送還美國，還可再多購，對美國農民示好，也令特朗普政府在貿易戰難以再輕易起爭執。一硬一軟，實則兩者俱硬，戰略意義巨大。

若美國進一步在南海挑釁，擦槍走火的機會大增。特朗普或許九月、十月會在南海觸發衝突，以爭取美國右派勢力的支持，用民粹式愛國主義來催谷選票。可是，中國反制，美國必有傷亡，並不會是一面倒的美國教訓中國。而開火的結果更會觸發美國社會反戰運動，與反種族主義運動互相呼應，特朗普的選情會更看淡，華爾街及金融集團也會拋棄他。而反戰運動一起，美國社會分裂更大，影響便不止於總統選舉，與反種族主義運動結合，聲勢會比一九六八年時更大，對美國整體政治、外交衝擊更為深遠。

一九六八年之後，是越戰結束，美元與黃金脫鈎，更有尼克遜訪華，從圍堵中國變為聯盟中國。當年是聯華攻蘇，今天中俄合作，美國已無借力的機會，聯印攻華不是有效的選項。

歷史不會簡單地重複，但美國政經大變，卻似難免，世界的格局正大勢所趨，不得不變！中美關係是國際政經的主軸，中國政治智慧可挑動形勢的轉變，使美國的世界霸權更早衰落。而美國內部矛盾嚴重，外強中乾，霸權一崩，國運亦會大變。中國當好好規劃，巧妙出手！