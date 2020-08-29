身為「傳媒大亨」的黎智英涉嫌干犯《港區國安法》，不能不和他創辦主理的壹傳媒和《蘋果日報》有緊密關係。換言之，他手中的媒體正是他的「犯罪工具」。因此，警察要搜查他的壹傳媒大樓。黎智英「初試鶯啼」，是創辦《壹週刊》，在造謠生事、反中亂港上一炮而紅。接下來創辦《蘋果日報》，以圖在賺錢和反共方面雙創收，有更大的影響力。

黎智英一貫崇美，辦報賺錢反共、出人頭地自然要以老美為楷模。他在創辦《蘋果日報》時就對老美某「大報」學到十足，包括營銷手法、新聞處理、言論操弄，都以「為達目的，不擇手段」為方針。他把美國經驗運用到香港這個更加浮躁而淺薄的社會時，就更加亂七八糟，淫賤不堪。

早在一九四一年，美國上演了電影《大國民》（又譯《公民凱恩》），塑造了「報業大亨」凱恩的形象，揭示其「成功秘訣」。凱恩辦報的「基本」策略，一是為追求轟動效應，不惜犧牲真實客觀；二是用煽動性的言詞和奪人眼球的標題吸引讀者；三是以道德和人身攻擊的手段貶低他人人格；四是不惜捏造事實達到政治目的。《大國民》中有這樣的場景：凱恩派記者到古巴採訪，他的心中早已預定了唯恐天下不亂、挑起事端的目的。當記者匯報看到古巴「一片祥和景象」時，凱恩說，沒關係，你寫散文詩，我來提供戰爭。果然，在媒體捏造新聞下，「點燃了戰火」。

凱恩辦報的宗旨是以一己好惡歪曲事實，煽動民眾。他可以「毫無根據地將一樁小小的失蹤案誇大成驚悚的謀殺事件」；他常說「讓我來告訴人民該想甚麼。我是報道人民該想甚麼的權威」；他幻想「人民多麼愛戴他」。由此觀之，在黎智英的身上，在他創辦和主理的各式媒體表現上，活現着凱恩的身影。他也像凱恩一樣，介入了政治。凱恩「失去了選票，未能成為州長」，晚年住在冰冷的大宅裏，孤家寡人。黎智英仲衰，涉嫌干犯國安法，極可能要在牢獄裏洗廁所也。