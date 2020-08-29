在美國連番打壓下，香港命運牽動許多人的心。特朗普聲稱香港「不再是成功的交易中心」，是耶？非耶？其實香港是否成功，關鍵在於中國而不在於美國。香港家底雄厚，地理位置優越，只要好好把握國家崛起大勢，前途就不會太差。相反，如果香港自絕於內地，任由洋人和洋奴指手畫腳，前途注定暗淡。

香港能夠成為國際金融中心，主要是受惠於中國因素，這是任何人都無法否認的事實。在中央全力支持下，港股不僅成為中資企業上市首選，而且吸引源源不絕的全球資金。部分在美國上市的中資企業為了躲避地緣政治風險，也將會陸續回流，而香港正是最佳選擇。明乎此，就知道為何美國出盡九牛二虎之力，依然動搖不了香港金融中心地位。

可以見到，有「港版納指」之稱的恒生科技指數上月推出後反覆向上，資金持續流入，中企排隊上市，完全沒有受到美國的所謂制裁影響。有美資大行更估計，未來五年內地科創板及香港恒生科技指數將吸引全球約兩千億元資金流入。反而美股要面對競爭力倒退及新股來源減少的困境，真可謂搬起石頭砸自己。

有人說，美國無法通過貿易戰和科技戰打垮中國，可能孤注一擲發動金融戰。這種擔心不是沒有道理，美國為遏制中國崛起，必然無所不用其極。但今時不同往日，過去美國成功阻止日本超越，現以同樣手段對付中國，恐怕不靈了。畢竟，當今中國實力比當年日本大得多，而美國也已不復當年勇，再也無法予取予攜。更何況，金融戰既傷人也傷己，勢必加速全球去美元化步伐，從而危及美元霸權地位，老美豈敢輕舉妄動。香港黃絲們要求美國進一步制裁，甚至將香港踢出SWIFT（環球銀行金融電信協會）系統，切斷港元與美元聯繫匯率，以達到「攬炒」目的。這些人自己腦殘也就罷了，他們以為美國人統統是傻瓜嗎？