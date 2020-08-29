香港曾經被視為飲食天堂、旅遊天堂……一片好景，頗有太平盛世，人人安居樂業之感，可是風水輪流轉，盛極而衰，近年每況愈下，事事倒退，只有樓價繼續升高。造成這個局面，部分因為政府官員無能，把前人打下的基業輸光，再加上反中亂港漢奸走狗一直興風作浪，去年爆發的反修例示威，反對派直言想攬炒香港，從法制到經濟都難幸免。

特區政府止暴制亂無期，中央出手，《港區國安法》一出，雞飛狗走，暴亂分子趁還未成階下囚前，紛紛逃離本港。警方暫時通緝九人，但聞風先遁的遠遠不止此數。他們想逃往的地方，來來去去都是那幾處據說能夠提供庇護的地方，英美歐洲太遠，沒飛機不行，台灣較近，沿水路雖然投奔怒海，似乎尚有一線生機。

中國海警日前在果洲群島對開內地水域截獲坐快艇的十二名香港青年，揭發是企圖偷渡往台灣高雄，當中包括早前被警方以國安法拘捕的「香港故事」成員李宇軒，其餘大部分都有炸彈案或其他刑案在身。

台灣比香港好很多嗎？工資一般比香港低一半，大學畢業生月薪數千港元，若果不是物價相對低廉，相信日子很難捱。台北樓價也是打一世工也買不到，而且政治由民進黨操控，步步走向台獨的不歸路。至於治安亦是五十步與一百步分別，昨日便發生網絡紅人在鬧市遭槍擊案，手腳中槍，二十三歲疑兇已投案，據知涉性騷擾及網上起底糾紛，這些事情在香港網絡每日不知凡幾，倒沒有聽過要動刀動槍，這方面本地網民會甘拜下風嗎？

就算去到美國，貧富懸殊亦一樣嚴重，槍擊事件更不消說，人人都隨時拿到槍械，治安惡劣程度恐怕香港也望塵莫及。天下烏鴉一樣黑，現在十二名逃犯偷渡變「送中」，不用葬身怒海，應該有命返香港，其實焉知非福？