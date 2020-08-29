近日最轟動的新聞，莫如中國海警拘捕十二名人蛇，其中赫然包括涉違國安法被捕的「香港故事」成員李宇軒，以及汽油彈案、炸彈案保釋疑犯。他們本來打算乘坐本港黑幫安排的快艇，由西貢布袋澳出發轉乘漁船，偷渡潛逃台灣後申請政治庇護，卻在果洲群島對開內地水域被截獲。偷渡人士在深圳被扣查，案件將在內地法院審理。

被內地海警截獲的十二「勇士」可說是不惜重金出逃，因為較早前已有傳媒爆出這條由香港去台灣的偷渡路線，指有黑社會包辦，把人蛇用大飛運到公海，交台灣漁船運送台灣入境。傳媒消息指出，最近風聲很緊，偷渡被截獲的風險很大，叫價高達每人四十多萬元，被捕人士之中有幾名才十多歲的學生和學徒，倒不知何來這麼多錢參加偷渡？除非黑暴組織已經成立了基金，定時收到巨額捐獻，並向偷渡者發放此行費用。

被捕者被控甚麼罪名，是網上的議論重點。不少人推論，內地對這批人以犯偷渡罪判刑，監禁一年，刑滿遞解出境回港，至於他們在香港干犯的罪行，則留給香港法庭處理。不過，當他們在內地刑滿回港再接受審訊時，香港的辯護律師可提出另類解釋，例如是一行人等相約去遊船河，豈料遊艇被大風吹出香港水域，給內地海警截獲，硬安上偷渡罪名，以此解釋並非棄保潛逃，以便向法官求情，豁免沒收保釋金，尋求輕判。

內地海警捕獲這些偷渡犯，其中竟有違反國安法裏通外國的港獨搞手、專門對付香港警察的「屠龍小隊」成員，以及私藏軍火炸藥的激進分子，按香港黃絲的邏輯，理應就地處決，綁石沉屍海底，讓被捕者人間蒸發，不見屍骸才是慣常手法，正如同他們想像的陳彥霖案一樣。豈料現今卻通過網絡發放消息照片，內地不按理出牌，黃絲的文宣要多費點心思另作故事了。

內地處理港人犯案也可另作安排，依照昔日的張子強案例，中國公民在外地犯案，內地有權按內地法律審理，故這次的被捕人士，除因犯偷渡罪判一年監禁，其餘根據國安法審理的叛國罪、勾結海外勢力罪、私藏軍火叛亂等罪名，內地審訊後判處死刑絕對不算苛刻，就算寬鬆一點，每人監禁多二十年，然後驅逐出境，也是特別寬大仁慈了。

除非香港重新接納修訂《逃犯條例》，容許兩地互相協助交換罪犯，特區政府才可以振振有詞，要求內地把有關疑犯交回香港審訊處理，否則有關案件由內地審訊，勢在必行。昔日反修例的戰士，大概不可能想像，正是因為取消逃犯互換，他們才斷絕了這批「手足」移交香港審訊的機會。