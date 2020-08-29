包括涉嫌觸犯國安法被捕的「香港故事」成員李宇軒在內的十二名年輕暴徒，個個有案在身，日前學人坐「大飛」欲偷渡往台灣逃避刑責，想不到陰差陽錯闖入內地海域，被中國海警一網成擒。這班開口閉口「反送中」的手足竟然自行送中，簡直將黑色幽默發揮得淋漓盡致。

跟台灣這麼近那麼遠，偏偏去不到彼岸卻自投祖國懷抱，隨時被拘押一年，難道被人篤灰乎？以暴徒的邏輯思維，肯定想到種種嚴刑逼供和不人道對待，嚇得心膽俱裂，但筆者倒覺得，內地會趁今次機會思想教育這班暴徒，展示仁慈一面，讓暴徒對國家改觀。當然，以暴徒早被洗腦洗得癡癡呆呆推想，思想教育未必對他們奏效，但一試無妨。

事發後，不見反對派政客聲援，只有零星法律界人士跳出來要求內地將逃犯交回香港審理。中港兩地一直沒有引渡條例，因兩地分屬不同司法管轄區，香港不能向內地移交逃犯，但內地有時候會應港府要求，酌情將匿藏內地的疑犯交給香港，正是「交係人情，唔交係道理」，特別是今次這十多人因偷渡被捕，由內地審理正常不過。試想想，要是去年他們不反對修訂《逃犯條例》，現在已有機制可循，豈會落得「送中」下場？今次事件充滿黑色幽默，又一例證。

另一邊廂，儘管台灣陸委會即時劃清界線，強調非法來台會被刑事追究，但眾所周知，大量黑暴成員早已湧到台灣尋求「庇護」，民進黨政府為免再引起「人血饅頭」爭議，以人道理由來者不拒，將台灣變成專門接收香港犯罪分子的垃圾桶，早已引起部分民眾不滿。這些暴徒目無法紀，來台後吃喝穿住都由當地人權組織供養，不僅成為財政包袱，更是治安隱患。早前才有香港在台手足性侵另一女手足被捕，當地警方再揭發其藏有槍械和彈藥。台灣養虎遺患，很快就會自食惡果。