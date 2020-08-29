香港一位年逾古稀的網上時事評論員，他節目的點擊率在同類中排行第一。此君分屬「黃絲」，批評京港政府從不留情。這本也無妨，香港有言論自由，彼此各言其是，誰也礙不了誰。

但日前，筆者看到老人家一段評論，他因不滿特區政府在新冠肺炎疫情下太遲放寬晚市堂食禁令，推行全民檢測也太浪費資源，竟然在節目中詛咒特首林鄭月娥，他不止針對個人，而且罪及夫兒，由林鄭的丈夫到大兒子、小兒子，每一個都不放過，誰該終身癱瘓，誰該如何如何……

我看後久久不能釋懷，慨嘆這年頭的人言讒口滿、道德淪喪，竟然連飽讀詩書者亦不能免。在下將該片段傳予一位也擔當時評工作的朋友觀看，還是這位好友「心水清」，輕輕回應了一句：「這樣詛咒人家的兒子，怪不得他兒子的事業一敗塗地。」

是的，因果報應，絲毫不爽，該時評網紅的兒子也不教人陌生，曾是娛樂公司老闆，早前公司倒閉的消息轟動一時。老人家之所以在網上辛勤工作，有傳也是因子債要父還，才使他閒不下來。

從事時事評論是專業工作，但不知從何時開始，竟然向鵝頸橋下惡口毒舌打小人的婆娘們靠攏，專業不再專，評論問題也不再據事說理，往往以謾罵取代了客觀分析。中國人傳統上相信身、口、意都可以做作惡業，做口業是有報應的。上世紀九十年代開始流行時評「名嘴」，最有名的兩、三位為求突出，口舌如劍，至今依然如是。如今看來，惡報不可謂不猛烈，有一位曾被砍至重傷，有的自謂去年才從鬼門關走過一遭。相比之下，兒子事業失敗的一位，只屬輕報，但此君近期變本加厲，甚至將詛咒他人視為樂事，在下期期以為不可。誠如佛門所言，萬法皆空，惟因果不空。