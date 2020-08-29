上天有好生之德？是耶？非耶？所謂「好生之德」，要言之，就係仁愛之心。然而，繼日前海關及警方在大嶼山以南搗破走私案，檢獲十二隻植有晶片嘅狗隻後，赤柱及南丫島亦接連發現藏有貓狗屍體嘅膠籠擱淺，共十五隻貓狗慘死，不排除有人逃避執法人員追捕期間，將裝有寵物嘅膠籠拋落海，釀成慘劇！

事件經本報連日報道及評論，已引起公眾、警方、愛護動物協會關注，老朽自然希望警方全力緝拿冷血兇徒，要知道動物也有生存權、免於恐懼權，虐待動物切不可等閒視之，尤其係文明社會。愛協表示，目前正在照顧上周走私案檢獲嘅十二隻狗，並會盡心盡力照顧這些經歷了重重辛酸嘅毛孩。當然，最妥善處理嘅方法，就係盡快找到其主人，拍照取證後，把十二隻狗狗物歸原主，免佢哋受驚過度，患上分離焦慮症，以致抑鬱病死。

文豪馬克吐溫說過：狗與人不同。一隻喪家犬，你把牠迎到家裏，餵牠，餵得牠生出一層亮晶晶的新毛，牠以後不會咬你。其實狗從不嫌主人家貧，你收養牠，牠必然忠心。老朽退居村野，先後收養三隻流浪唐狗，深深體會馬克吐溫之言！老朽亦深信人狗情深，最近接二連三嘅悲劇，或許是主人北上避疫，疑不惜尋求私梟協助「搭單」走私，主人愛佢變害佢！

依家愛協於臉書專頁呼籲，如有寵物主人最近透過寵物移民公司，將寵物經香港轉運到內地，而目前又與寵物或寵物運輸公司失去聯繫，請立即聯絡愛協督察部或透過電郵，向愛協提供有關寵物嘅晶片號碼和相關資料，以便愛協收集所有資料後，交予有關執法部門協助跟進。此外，愛協亦發現因疫情、移民及經濟困難而棄養嘅動物，於今年四至七月大幅增加，至今已超過一百二十隻。這樣對待家中一分子，如此冷血不負責任，人還配稱「萬物之靈」嗎？不感到醜陋嗎？