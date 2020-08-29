白羅斯總統選舉後，反對派指稱舞弊而不承認結果，引發連日來在首都明斯克的大小規模示威，總統盧卡申科表明尊重選舉的投票，不會下台，亦不容外國干預國家內政。反對派領袖季哈諾夫斯卡婭已飛往鄰國立陶宛，她向外媒說感謝立陶宛的支持，稱身邊有保鏢且在當地安全，希望終有一天可以回國，而近日收到很多國家的領袖致電，自己的要求是在尊重白羅斯主權的前提下，支持白羅斯人民。

可以說，這場大選後的抗爭並不是白羅斯的內政，而是東西方背後的角力。白羅斯是俄羅斯西部唯一的大門，過去與俄國關係密切，備受西方注視，戰略上如果反對派奪得白羅斯政權，就能形成西部堵截俄國力量。白羅斯亂事一起，以美國為首的北約及歐盟，搶先支持季哈諾夫斯卡婭倡導的抗爭，目的是借反對勢力奪取白羅斯執政權，實現圍堵俄國的目標。

要在大選中舞弊以獲取八成選票是件大難事，過程中若有閃失就會成為證據，但至今季哈諾夫斯卡婭只有指摘並無真憑實據；西方國家則連珠炮發指罵白羅斯大選不公，部分更要求重選，季氏乘勢策動抗爭，豈非如同吳三桂引清兵入關？

白羅斯鄰國烏克蘭、立陶宛成為西方在東歐棋子的過程，白羅斯的抗爭者應引以為鑑，為何站出來抗爭的不是白羅斯大部分人民？為何抗爭只集中在首都明斯克？白羅斯其他國民又有何想法？以烏克蘭為例，親西方後國民生產總值淪為歐洲國家倒數第二，而白羅斯的國民收入是烏國的兩倍以上，穩定的社會方能逐步推動民主改革，不是借助外力一舉奪權，否則白羅斯將變成歐洲強國的附庸。反對派要求盧卡申科下台，俄羅斯警告這是推動「委內瑞拉模式危機」。美國副國務卿比甘近日訪問立陶宛、俄羅斯和烏克蘭，與各國官員討論區內事務，顯示美國已急不及待出手鞏固制俄的形勢。