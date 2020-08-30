功夫茶：抗疫不力遺害　寵物冤沉大海

上天有好生之德，《東方日報》悲天憫人，愛惜生命，發揮傳媒力量，連日來重點新聞報道寵物走私被扣及命喪怒海悲劇，功夫茶重複提醒當局正視事件，以人性化立場及人道主義處理，既要堵塞漏洞，亦要令主人及寵物可以及早團圓。東方不平則鳴，一鳴天下響，引來各界關注，當局迅速採取行動。

事緣海關前個星期五破獲海上走私案，揭發有人偷運寵物返去內地，與避疫主人團聚，之後上個星期接二連三，喺赤柱及南丫島海邊發現裝咗寵物嘅膠籠，一共有十五隻貓貓狗狗屍體。警方發現呢啲屍體身上都有晶片，而且又有多名寵物主人聯絡愛護動物協會搵寶貝，查查吓，幾日就有線索，前日立即去屯門一間寵物酒店調查，拘捕咗女負責人及一名男子。消息話最少有五十位寵物主人，透過不同中介，安排寵物經香港運返內地喎。

呢件事愈揭真相愈驚人，原來呢批寵物主人，好多係內地在外國留學生，因為返內地避疫，透過中介安排愛寵經香港運返內地，但係所託非人，寵物送上走私不歸路。當日執法人員追截走私船，船上不法之徒想隻船開快啲可以走甩，把心一橫，將裝有三狗十二貓嘅三個寵物膠籠掟落海，希望減輕隻船嘅重量，就係因為私梟冷血，令到十五隻寵物與主人陰陽永隔，冤沉大海。

呢啲慘劇當然要追究責任，私梟為咗錢鋌而走險，無法無天，罔顧生命，將貓狗掟落海直頭喪心病狂，天理不容，一定要盡快繩之以法，拉到要重罰阻嚇，而中介犯法都要嚴懲，受查的寵物酒店誓神劈願話唔關佢事，信不信由大家，警方一定要繼續徹查，以免同類型悲劇發生。寵物主人愛寵心切，應該從輕發落，唔好變相懲罰被扣的寵物。無論如何，小動物係最無辜，希望當局還佢哋公道。

歸根究柢，官不殺伯仁，伯仁因佢而死，如果政府抗疫有成效，寵物主人又使鬼匆忙避疫，與愛寵被迫分隔千里？有養過貓狗嘅人都知，佢哋真係當係仔女咁錫，一日不見，如隔三秋。因為疫情反覆，通關無期，所以大費周章，千辛萬苦，不惜代價安排毛孩飄洋過海團聚，造成悲劇，一切都拜廢官抗疫不力所致。

政府把關失職，無論私梟同病毒都可以自出自入，前者害死貓狗，後者殺人於無形，再加上無能政府累人，形成三害，解鈴還需繫鈴人，大家最興講搵出源頭，古人周處後知後覺，好在仲識反省，今日政府衰到無知無覺，新冠肺炎八十多條人命，一隻隻寵物命喪大海。政府既然唔識把關，七月鬼門關開，冤有頭，債有主，枉死亡魂自由行，自然識搵門常開嘅地方算帳啦！