神州觀察：貨船翻沉遭哄搶　貪婪劣根羞煞人

哄搶行為是一種可怕及可鄙的群體道德崩壞現象，社會各界亦曾嘗試從貧窮、自私貪婪、從眾心理等多方面找尋原因或作出解釋，惟至今仍難被遏止。無可否認，世界各地不時也會發生哄搶事件，只是此舉在中國社會似乎更突出，以致被稱作「哄搶民族」，簡直羞煞人。

廣西防城港東興市一處近岸海域日前有貨船翻沉，船上所載大批榴槤漂滿海面，從而引來當地村民瘋搶，紛紛駕船出海打撈，岸上更有車輛策應裝運。沒有車船工具亦無妨，漂到岸邊的能檢多少便算多少，反正都是白賺；亦有人即場平價兜售榴槤，做起無本生意來。據指當時聚集了上百人，任當地政府、警方等部門人員再怎樣勸阻亦無效，結果導致三百六十多人食到中毒，又是腹痛，又是上吐下瀉，逼爆醫院，可說是貪極生悲，自作自受。

正如有內地食安專家提醒，榴槤的構造不僅容易浸入海水，更重要的是，近岸海水受排污影響大，水中副溶血性弧菌和諾如病毒容易超標，食用後難免存在中毒風險；此外亦有知情者稱，該批榴槤或屬走私貨，因事發後船主不知所終，意味相關物品未有經過正規檢測，帶有其他病毒亦不是不可能。然而天上掉餡餅，不檢白不檢，尤其不能忍受其他人大把地將「免費餐」往家裏拎，自己卻兩手空空，故而一定要爭先恐後、不顧勸阻去哄搶；為此莫說是有毒榴槤，有地方民眾見油罐車漏油也敢湧上去搶，不到你不佩服。

一個國家為何會淪為哄搶民族？相信與其自私貪婪、愛佔小便宜、怕吃虧等民族劣根性不無關係。此外亦有人將之歸結於社會貧富懸殊、窮山惡水出刁民等因素，但這並不能全面解釋群體性失德事件的產生原因；從過往相類事件可知，不少參與哄搶之人其實並非窮人，不至去到需靠哄搶度日的地步，況且內地現時的扶貧工作已近收官階段，即將全面消滅貧窮人口，共同跨入小康社會，哄搶行為應同步消失才更合理。

另一種比較流行的說法就是「破窗效應」，譬如在某個街區，如果一扇窗戶被打破卻無人干預，接下來便會有更多的窗戶被打破。近日江蘇鹽城東台市有貨車翻側，十噸凍豬肉被搶走大半，當地警方雖有積極追討，惟在事件通報中，卻只以檢拾字眼描述民眾哄搶行為，態度相當曖昧；而在河南信陽，早前有一輛運載渠蓋的貨車翻側後遭到哄搶，卻不獲當地警方承認及立案，儼然鼓勵哄搶行為。於是民眾參與哄搶更顯得理直氣壯，像山東的「搶桃大媽」就曾對執法警員發出「靈魂拷問」：我犯法了嗎？其他人都逮起來了嗎？真叫人哭笑不得。