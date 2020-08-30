世界視線：社交購物遜中國　沃爾瑪出招發圍

美國政府以國安威脅為由，封殺中國影片分享平台抖音的海外版TikTok，消息指，美國大型連鎖超市集團沃爾瑪有意夥拍微軟，加入收購TikTok的戰團。

沃爾瑪作為有近六十年歷史的零售集團，似乎跟TikTok的業務扯不到一處，但有分析人士指，TikTok在美國擁有一億活躍用戶，其中大多數生於九五年至○五年間的年輕人。新一代在沃爾瑪購物的意欲較低，後者出手收購TikTok，正希望吸引年輕顧客。

沃爾瑪跟微軟合作，也有迹可尋。有報道指，沃爾瑪原本計劃成為TikTok的大股東，並計劃向TikTok獨家提供電商及支付服務，然而特朗普政府此前一直以國家安全威脅說事，微軟作為有處理大量資訊安全經驗的大型美國科技公司，自然讓整件事情更能自圓其說。微軟已承諾，將把TikTok美國用戶資料，從海外的伺服器上完全刪除。

沃爾瑪和微軟早於上月宣布結盟，前者將利用微軟的雲端技術，以及和供應商共享資料，一方面亞馬遜是沃爾瑪在零售業內最主要的競爭對手，另一方面亞馬遜和微軟在雲端技術上競爭異常激烈，今次沃爾瑪聯手微軟，對付共同敵人亞馬遜，順理成章。

當然，沃爾瑪對TikTok更為看重的，是近年大行其道的「社交購物」（social shopping）所帶來的巨大盈利。社交媒體與電子商務平台合作，網紅在社交媒體做產品推廣，然後網民直接在社交媒體購買產品。據估計，去年中國社交購物的規模達一千九百億美元，大約是美國的十倍。

科技業界的共識是，美國在流動支付的發展上，落後中國兩年以上，目前仍維持在一成半左右的低滲透率，發展潛力絕對不可小覷。

有人說，在社交購物盛行的今天，大家爭取的其實是用戶集中注意力的時間，年輕人花費大量時間在TikTok上分享影片，自然是美國在社交購物跑道上急起直追的最佳起點。現在，沃爾瑪將目光鎖定在TikTok上，就是為了避免重蹈通用汽車，當年錯過了引導電動車風潮的覆轍。