香港回歸二十多年，亂象不止，動亂、暴亂多次發生，香江府衙中充斥港英餘孽、無間道對其暗中相助是亂源之一；立法會選舉被反對派大肆利用逢中必反、為反而反是亂源之二；司法領域為反中亂港分子撐起保護傘是亂源之三；亂港媒體、文教領域掌握在支持反中亂港之人手裏，長期蠱惑煽動是亂源之四；香港社會、各領域對全球反華反共勢力洞門大開，任其和代理人相互勾結、搗亂破壞是亂源之五。

以上五大亂源共同「發功」，旨在全面奪取香港的管治權，顛覆「一國兩制」，實現「香港獨立」或者「完全自治」。這樣的香港已被他們搞成自中華人民共和國成立以來最大的「國安威脅」。

這樣的亂源和威脅既然來自五大方面，那麼中央全面管治權就要一個個收拾他們，方可保「國安」、保「一國兩制」、保香港安定繁榮。對此，朝廷沒有甚麼好藏着掖着的，沒有甚麼好怕人說三道四的，沒有甚麼好「擔心國際影響」的，而是要大鑼大鼓公諸於世，如此才有利於震懾群妖，落實好中央全面管治權，令「一國兩制」行穩致遠，跟上中國發展步伐，免於衰敗沉淪也。

上述五大亂源互相支撐，興風作浪，故必須全盤收拾，各個擊破。這五大亂源之所以能亂，關鍵是「人」的問題。因此，要特別收拾箇中「反中亂港之人」，根據情況對他們作出不同處理。

目前已見最就手的，一是在立法會選舉問題上攔截和DQ反對派的一些參選人；二是在香江府衙、公務員隊伍中清理參與「非法活動」分子；三是反中亂港、勾結外國的「媒體大亨」黎智英因干犯國安法已被拘捕。這些，都為各自收拾亂源有了好的開始。

然而，還遠遠不夠。尤其對黎智英案件的處理，如放生了他主理的媒體，放生了他手中「危害國安」的武器和工具，也就等於沒有真正清理收拾他這個人搞之甚久的香港亂源，此乃國安法事倍功半，中央全面管治權半遮半掩不到位也。