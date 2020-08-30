不知不覺間，深圳經濟特區已成立四十周年。「四十而不惑」，當年的邊陲小鎮變成今天的科技重鎮和國際都會，深圳當然不會再感到迷惑。反而一河之隔的香港，由曾經遙遙領先淪落到瞠乎其後，不能不令人困惑。

八十年代初，深圳GDP還不到香港一個零頭，人均GDP不足一千元人民幣；而現在深圳GDP已超越香港，人均GDP突破二十萬元人民幣。這種發展速度堪稱奇迹，為古今中外罕見罕聞。最難能可貴的是，深圳並非單純追求GDP，而是全方位發展，科技產業尤其突出，擁有一大批世界知名科技巨擘。單是去年就新增國家級高新技術企業二千七百家，總量超過一萬七千家，為經濟持續增長提供源源動力。這些成果正是大量投入和長期耕耘所得，深圳全社會科研投入佔GDP比重超過百分之四，名列世界前茅。反觀香港科研投入佔GDP比重還不足百分之一，根本無法相提並論。

科技代表未來。世界正進入第四次工業革命即智能化時代，深圳憑藉雄厚的科技實力和超前的發展戰略，必能繼續引領風騷。而香港又能靠甚麼？無論是科研創新，還是產業配套，或是人才培訓，香港都遠遠落後，除了吃老本獨沽金融一味，還有甚麼作為？港府高官揚言香港要擔當大灣區龍頭、超級聯繫人，真可謂夜郎自大。須知時代不同了，香港人再以俯視的眼光看內地，只能顯得自己幼稚無知。

事有必至，理有固然，香港淪落至此，原因錯綜複雜，主要還是社會泛政治化導致。人家全心全力發展經濟，我們一心一意搞政治，結局早已寫在牆上。尤其去年爆發的反修例黑暴，更將香港推入深淵。那班黃絲關起門來自娛自樂，既要攬炒，還要搞黃色經濟圈，簡直貽笑大方。許多大學生畢業即失業，不正是攬炒的結果嗎？如黃絲們真的有本事自耕自食，黃店何必要求港府打救？