寬頻發明，千禧年後踏入互聯網時代已差不多二十年，改變了人們日常生活，3G時代發展到現在5G面世，手機功能不斷改良，攝影質素大大提升，許多大宗突發事件，都是現場民眾用手機拍攝的第一時間珍貴圖片， 例如數年前的巴黎大爆炸。

雖說人人可以做記者，但不是每一間機構都有資格做傳媒。香港網媒出現如雨後春筍，物極必反，過度氾濫，質素參差，成為業界關注的問題，尤其是去年反修例示威暴潮爆發，警方執法時，經常被一些自稱記者的人阻撓，其實是和黑暴勾結，乘機幫他們逃走，然後抹黑警方濫用暴力打擊採訪，實際上是自己濫用所謂新聞自由，來達到一己不可告人的政治目的。

香港的傳媒妖魔化，自從九十年代黎智英搞出壹傳媒這個禍胎後，特別明顯。誨淫誨盜，渲染色情暴力，收買慘案家庭事主，製造嫖妓假新聞，又拍攝濕身未成年女明星，罪行滔滔，令人髮指。可是黎智英有法律「保護傘」，壹傳媒往往獲得輕判，甚至逃出法網，繼續污染社會風氣。

有一些年輕人自小食毒蘋果長大，遺害好比毒奶粉，導致心智發育不健全，容易被人洗腦，成為反中亂港的工具而不自知。明明是溫室長大的小花，無憂無慮，卻無端端要搞甚麼革命，說要攬炒，首先犧牲前途，出了事被警方捕獲，又想逃避責任，潛逃外地。最近便有十二個港青投奔怒海，乘快艇前往台灣高雄，被中國海警截獲，揭發多人都有案在身。

本地一間不入流的傳媒，在報道這件事情時，竟把舊片當成新聞，貽笑大方。就是因為傳媒的質素江河日下，才令假新聞及假消息滿天飛。

族大有乞兒，市民要慎重篩選媒體，不單止是浪費十元八塊問題，而是掛着傳媒這個招牌賣狗肉，食錯了有害身心！