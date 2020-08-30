十二港人因偷渡罪，在果洲群島附近水域被捕，才隔幾天，被捕人士的背景在網上給披露刊登出來。

細看被捕人士的詳細背景，卻發覺並非每個人都犯上很嚴重罪名，按近月來法庭的審訊結果，部分可能只屬輕微，奇怪當事人為何如此緊張，不耐心等候開庭審訊，不惜冒着生命危險落荒而逃？

相信罪名最嚴重的是「香港故事」成員李宇軒，罪名涉嫌違反《港區國安法》，具體是勾結外國或境外勢力，另被指洗黑錢。「香港故事」這個組織行事甚為低調，連不少黃營中人都未聽過。不過他隸屬的另一組織「我要攬炒」則比較著名，聲稱眾籌了一千多萬元，曾聯合海外組織反港區國安法，游說外國議員通過法例禁制中港有關官員。

其餘的有五人是學生，其中有個只是中二生，才十六歲，一般來說，法庭判案對學生背景人士傾向寬鬆，法官對控方要求很嚴，不少控罪經法庭審訊後，都認為控方不可信，被告得到輕判，從這點看，他們用不着急於偷渡離港。不過這次的偷渡人士中，與過往最大不同之處是其中三人因管有槍械彈藥，另有三人牽涉灣仔一單位搜出汽油彈原材料，算是有組織有物料，而非過往般單打獨鬥受到檢控。

另有消息說，有三人涉嫌是專門武力針對警察的屠龍小隊黑暴成員，可能自知警方掌握大量證據，無法脫身，才選擇偷渡逃亡台灣。有意見認為，這批偷渡人士中，竟有人與藏有槍械炸藥有關，也有人參與鬧市中的汽油彈製造工場。涉嫌參與藏有槍械武器，製造炸彈和汽油彈者也可保釋候審，香港法庭對他們實在過分仁慈。正因被控罪名可能太重，但保釋太容易，才令他們索性棄保潛逃，結果落得送中下場。

其餘的偷渡人士看不出犯了甚麼特別嚴重罪行，最多不過是暴動罪，已有多人被判無罪釋放，何需出此下策？是否有幕後金主包船，反正有多出空額，多找他們幾個來湊數？另一個在黃營討論區提出的問題，是這次到底是誰告密？據悉這條路線相對不受注意，最近已有成功抵達高雄先例，偷渡被截水域貨船漁船來往頻繁，除非船隻表現異常，海警一般不會截查。這次被查捕獲，很大可能是海警一早收到線報。有人說，整個偷渡計劃全交黑幫（社團）安排，社團講義氣，收了費用，不會自爆，如被發覺告密，便會自斷客路。但另一種說法是社團辦事一般不沾政治，因被海警發覺，便會斷絕財路。這次會不會是他們先收偷渡費用，然後賣個人情給海警人員，以便打好長遠關係？