泛民總辭繼續成為民心所向。香港民意研究所前日再公布有關民主派去留問題的民意調查，多達五成四受訪者表示支持「全部離開」，只有兩成四人同意「全部留任」。同類民調已是第二次進行，證明不管做多少次民調，總辭的民意都是主流。動輒將民主大義掛在嘴邊，老愛挾民意自重的反對派政客偏偏充耳不聞，賴在「非法臨立會」不走，欣然接受人大委任，簡直恬不知恥。

就在民調公布的同一日，這班早就失去民意授權的代議士若無其事出席內會特別會議，還裝模作樣拿着「721」的紙牌叫口號，被主席李慧琼警告後即乖乖收聲。原來為了一年四百萬元薪津，有人不僅絕口不提總辭，反而爭先恐後躋身其中，沒有衝擊沒有叫罵，為「有錢使得鬼推磨」作出最傳神演繹，令人嘆為觀止。

這不禁令人想起老懵董金句：「唔提就唔存在」，現在反對派照抄，當民調結果「唔提就唔存在」，並未見他們對今次民調有所回應。當然，龍門任搬已成這班無恥之徒的遮羞慣技，早前才提過要再設計民調，總辭門檻必須為整體受訪者中逾半支持去或留，或民主派支持者中逾三分之二人支持去或留。看到今次仍有過半人要求他們離開，想必龍門必定搬到過三分之二的界線方肯罷休，甚至索性連再做民調都慳番，堅決再坐一會，笑罵由人笑罵，月月淨袋十萬，皆因爹親娘親不及銀紙親也。

更無恥的是，十二名手足偷渡台灣變成「送中」遭內地海警一網成擒，至今竟未聞一個反對派政客跳出來作聲援狀，當日所謂的「兄弟爬山，齊上齊落」、「五大訴求，缺一不可」，再也不見這班政客提起。真不知那些身陷囹圄的手足嚇得心膽俱裂的同時，看到泛民政客衣履光鮮地坐在冷氣房配合人大決定，留任「非法臨立會」享受高薪厚祿，有的還剛榮升豪宅業主，心底可會嘆一句自己實在太戇居？