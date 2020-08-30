由今年二月初，香港發生第一宗新冠肺炎死亡個案開始，到八月六日，六個月內共有四十多人被該病奪去性命。但由八月七日起至今，短短二十多天，累積的死亡人數已飆升至八十多人，增加接近一倍。新一波疫情發展至今，致命的全是長者，所以老人家一定要小心謹慎，尤其在秋天結束前，切不可鬆懈。

八月七日究竟是甚麼日子呢？原來是秋天的第一日，依玄學角度而論，由該日起便正式進入秋金肅殺之期，威力如何，從上述的死亡數字便可見一斑。

今年五月二十日，其時新冠肺炎疫情稍緩，很多人以為新冠肺炎再不足為患，然而，筆者卻不敢樂觀，當日發表了一篇文章，題為「香港又踏入危險時期」，文中指出：「到了秋季，五行金又復旺，肺炎既然以金論之，便有機會乘時再起……衞生部門須早為之計。」

踏入秋天至今不足一個月，整個季節尚有兩個多月才結束，故全港市民，尤其是年長者，必須抱最嚴肅的態度防疫。老人家應減少出門，即便出門，也須戒慎戒懼。日常出入，很多地方容易潛藏病毒，所有按過的鍵、接觸過的扶手，甚至讀過的報章，都可能有病菌，長輩們應該常備酒精或消毒紙巾，有需要時馬上用，不要省用，這是關乎健康的大事，可不能省。

筆者平時到餐廳用膳，全場中經常只我一人會對消毒工作煞有介事，其實你接觸到的枱面，以至杯、碟、碗的表面，都容易附有病菌，應該先清抹乾淨。老人家更容易忽視了最常用的手機，據專家研究，手機表面沾附的細菌，可能比廁板還多，故老友記們可別忘了，要定時清潔手機的底面部分。

今年秋天要到十一月六日才結束，最少在這個日子之前，長者們都不能對防疫工作有絲毫放鬆。