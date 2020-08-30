日前晚市堂食解禁，吸引不少市民出動！之不過，政府放寬食肆營業至晚上九時，被業界批評唔湯唔水，好似火鍋店、潮州打冷，實情係愈夜愈精彩，九點要鬆人，正一熱身都未做好；至於中式酒樓對放寬措施，亦多認為受惠不大，因市民多先選擇西餐廳、日式料理等，酒樓係最後選項，而且二人一枱，一家三口食飯已經冇計！廢官所謂平衡市民需要，贏得「嘥氣」兩字劣評！

老朽細讀本報記者嘅採訪，即使首日解禁，有些訂座爆滿，不過因座位減少一半，多做三個鐘頭，「返枱」做多轉無可能，業界形容三小時係施捨，據悉生意額頂多去到以往六成，前景仍不樂觀。至於食物批發行業亦指未受惠措施，飲食界代表促請政府盡快放寬至四人一枱，挽救飲食業界於水深火熱之中！

本港失業人數已逾廿四萬人；若計年內勞動人口減少近七萬人，就業不足人數約十三萬六千人，還有不少打工仔面臨減薪、放無薪假，民生經濟比沙士時還差！「長太息以掩涕兮，哀民生之多艱」，是當今社會之寫照！

面對張弛無道嘅禁聚令，唔少行業繼續愁對危城！本報「產評」忠告：可以預計，第三季失業率會繼續攀升。經歷自去年中的社會動盪，至今年以來的三波疫情打擊，基本上大部分中小商戶都耗盡老本，待保就業計劃完結，預計企業倒閉潮和個人破產個案會激增，再度重擊市道。年關難過，今年可能不再是年年過！

世局變幻無窮，「情人怨遙夜，竟夕起相思」嘅中秋節就來，而普天同慶嘅聖誕節仍有好幾個月，咁快就諗到「年關難過」，「產評」的欄主對數字特別敏感，果然「危機意識」也特別強！可嘆呢個政府凡事後知後覺，施政堅離地，政策常失誤，百業蕭條下，至今仍堅持要推「明日大愚」，老朽臨風只能哀吟：絕景良時難再並，他年此日應惆悵！