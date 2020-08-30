兩個超級大國美俄間唯一的軍備限制條約——《新削減戰略武器條約》若不商討延長，明年二月五日後就失效。俄羅斯總統普京早前曾提議無條件延長條約五年，但美國態度不明確，其後附加條件必須將中國納入談判，制訂出俄、中、美的新三邊核協議，中國多次表明無意加入。俄羅斯理解中國立場，更指如要中國加入，那麼擁有核武的英國、法國也應納入談判，終致這半年來美俄一直談不攏。

時間拖得愈久，對特朗普愈不利，因這項屬於超級大國軍備限制條約，關係特氏最大的軍事外交政策，若無法延長，當然顯示出特氏的不濟，現距大選只餘兩個月，不得不令特氏屈服而在最近轉變態度。

俄國聯邦委員會國際事務委員會主席科薩切夫近日表示，美國放棄將中國納入武器談判，歡迎為推動美俄限武條約談判提供機會，認為起初美方提出的條件不現實，致令陷入僵局，現在有推進的機會。科薩切夫認為談判可分兩個階段，第一階段是延長該條約，第二階段是根據發生的變化修改條約內容。

這次俄羅斯擺明是看準了特氏受時間約束的弱點，反過來主動地劃出談判的範圍，更認定所提出的是理想方案，俄、美是否能夠實現該方案，只有時間才能證明。

美國總統軍控特別代表比林斯利亞承認上述說法，但只表示已發生轉變，美媒引述指，特氏已放棄讓中國參加核武器控制談判的要求，轉為期望與俄達成政治協議，再向中國施壓在日後加入談判，這是特氏與普京對話所推動，建基於特氏希望在十一月前舉行一次核峰會。

今次美俄限武條約談判，特氏未開始已輸了一半，由最初的強硬到因時間緊迫，降低要求務求召開美俄峰會，即使沒突破也望延長條約，期望把個人政治軍事成績表做得好好睇睇，能否反映現實就不再理會。