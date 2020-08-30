工聯會剛發布第五次「香港最新就業狀況及求職信心指數調查」，調查結果顯示，有近四成受訪者表示沒有信心在未來三個月內，可找到一份全職工作。香港正值抗疫而陷入經濟衰退，失業率不斷上升，我們要求政府除加強抗疫保就業的力度外，還要同時檢討外勞政策，以保障本地工人優先就業。

上星期筆者聯同勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪、醫院診所護理業職工會代表，陪同三位從事安老院舍護理員的非本地工友召開記者會，交代一宗非本地護理員集體被無良僱主剋扣薪金及無償加班事件。三位工友被拖欠的總額高達七十萬港元。非本地勞工（簡稱「外勞」）被香港一些無良僱主和中介剋扣薪金，時有傳聞，可惜願意站出來維權的工友並不多。

這次三位外勞工友，來自同一間安老院舍，多年來皆被僱主以「回水」為由，每月剋扣高達百分之二十六的薪金，遠超出《補充勞工計劃》下僱主因提供居所而可扣除僱員百分之十的工資上限。此外，工友亦被要求每日加班至少兩個小時而未獲補償，有時甚至需單日連續工作超過十二小時的法定上限。

有人或者會問筆者，幫助非本地勞工維權，跟保障本地工人優先就業有何關係？以安老護理院舍行業為例子，近年安老護理院舍常以人手短缺為由，透過《補充勞工計劃》輸入大量外勞。由於外勞文化水平往往不高，加上人生路不熟，容易被中介公司及無良僱主以剋扣薪金、無償加班等手段剝削。部分安老院舍聘請的實際外勞人數，甚至多於本地勞工數目，更甚者或有虛報本地勞工人數之嫌。而上述院舍多年來剋扣外來勞工薪金，涉事金額巨大，但勞工處一直未能有效巡查。

維護外勞的合法權益與促進本地勞工優先就業息息相關。當局若放任自流，容讓業界某些不良經營分子肆意扭曲《補充勞工計劃》的原意和精神，一方面以壓低本地護理員薪金水平，訛稱人手不足；另一方面在聘請外勞後剋扣和壓榨工資，這不但損害外勞僱員的權益，這還影響香港作為法治社會的名聲，更重要的是壓低了相關行業在本地市場的薪酬水平，令行業相關工種和職位的應有價值被貶抑，以致招聘不到本地工人的惡性循環。

外地勞工既然根據制度合法來港工作，必須得到保障，這才合乎社會公義。筆者認為政府在完成外勞政策的檢討前，必須立即暫停所有新的《補充勞工計劃》申請，勞工處須加強巡查安老院舍的次數與檢討巡查方式，以私密單對單方式向外勞員工了解院舍實際運作情況，避免員工因僱主施壓而被迫提供虛假資料。此外，政府必須嚴厲處罰違規僱主，包括禁止其再次申請《補充勞工計劃》；若涉及虛假聲明及回佣問題，政府必須對涉事僱主及管方人員作出刑事層面跟進。

此外，鑑於可見的日子裏香港仍維持高失業率，而且護理行業的本地勞工流失率較高，筆者認為政府應加強本地私人護理院舍行業從業人員的招聘和培訓，並設法提高其薪酬待遇，以促進本地勞工的就業機會。