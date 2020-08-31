神州觀察：違建坍塌添亡魂　安監一再淪擺設

內地行業安全生產條例一大堆，安監口號喊起來更是琅琅上口，悅耳動聽，然而許多時候都是形同虛設，極易淪為走過場，以致安全事故總沒完沒了，每每又會造成嚴重人命財產損失。而當局最拿手的就是搞事後公關，一邊將救援現場當作騷場展示，一邊誓神劈願、重複許下空諾，既糊弄了民眾，又像是在自我安慰，實在可怕。

山西臨汾一處鄉村酒樓日前突然倒塌，當時裏面正坐着一群赴宴鄉親；事故發生後，省市縣一眾領導倉皇奔赴現場，並帶去由各單位上千人組成的龐大救援隊伍，山西省委書記、省長亦作出重要批示，要求不惜一切代價全力救援。雖有「眾志成城」，事故仍奪走最少二十九條人命，及有相若人數民眾受傷；更不堪的是，這又是一起違建導致的災禍，人們不禁要問，難道當局所說的安監就只能永遠是擺設？

緊接着，山西省又宣布即時在全省範圍內開展房屋建築和人員聚集場所安全專項檢查，同時表示將依法依規嚴查本次事故；而為了「警示全國、舉一反三」，國務院安委會亦決定對此案掛牌督辦，並已派員往山西指導救援。連串操作看起來是否很熟悉？各級部門、官員領導重視民生安全的一面是否再次得以突出展示？可惜這些工夫、精力都用了在事後，若然能在事前真正重視，履行監管責任，這場災禍或許就能避免。

拿涉事酒樓違建來說，原本的一層建築結構被改成了兩層，空間變大了，生意可以做得更多，但是有沒有人考慮過安全問題？而實施這樣的違建需不需經當地有關部門審查驗收？那麼問題到底出在哪個環節，想必有帳可查，而且必須查得清清楚楚，徹徹底底，尤其事故造成重大人命死傷，對相關責任人絕不能輕饒，該嚴辦的一定要嚴辦，否則永遠也起不到震懾作用，敷衍了事只會導致更多人違規行事，及釀出更多災禍。

正如早前福建泉州用於新冠疫情隔離點的酒店倒塌事件，肇禍原因同樣出在違建，而倒塌的速度只在眨眼間，可說半點逃生的機會都不給，對於這類奪命違建，為何事前總是難以被發現？當中又有哪些見不得光的黑幕？叫人無奈的是，該次事故當初還驚動了中央，連國家領導人都親自作出批示，查辦了一批事故責任人，提出許多安監要求，結果除了勞師動眾，依樣畫葫蘆般從福建省到全國範圍又搞了一輪安監大檢查，再無其他。

亡羊補牢式安全監管根本行不通，防患於未然又總是做不到，這便是當局面臨的重要問題，這方面矛盾不解決，喊再多口號亦沒用，再怎樣高度重視安監的表態都是在騙人。