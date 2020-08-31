功夫茶：國安立法得個壇　殺雞儆猴方顯靈

「有功家國書常讀，無益身心事莫為。」嗱，寫呢副對聯嘅人，功夫茶相信佢必然提倡學以致用，不會是個「空洞派」掌門人！呢，《港區國安法》六月三十日深夜生效至今，眨吓眼，花季過後秋已至，兩個月了；而「831事件」今日一周年，似曾相識嘅「光復香港，時代革命」口號又重現！尋日大批市民聚集商場高呼港獨口號，當國安法冇到！阿哥，國安法難道廢得咁交關？

好多人最初同功夫茶一樣咁諗，善法得立，黑暴可止！可惜事與願違，「831事件」前夕，網上有人呼籲聲援反修例暴亂及紀念死傷者喎，下午隨即見到大批黑衣人又喺旺角嘅商場聚集叫囂，獨歌獨口號響徹商場天花板！亦有網民號召到油尖旺一帶商場「攬炒」，悼念「死者」，真係唔得佢死！

唉，人冇腦，便無敵，直到今日仲有人信太子站死過人，真係唔想講句食錯藥都唔得。各位街坊，尋日所見，暴徒係就係收斂咗，聲勢亦大不如前，不過依然有人叫囂港獨、光復同革命等口號，挑戰國安法底線。警方卻非常克制，頂多以違反禁聚令票控，係咁意警告一句有機會觸犯《港區國安法》相關罪行了事。即係點？即係得個壇而唔作法，或作錯法，做人做鬼都唔靈囉。

國安法開頭係威係勢，四大罪行如泰山壓頂，要言之：分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。點知立法兩個月就見真章，廢青一樣走出來示威，明目張膽高叫港獨口號搞亂社會，即係當國家冇料到啫！

廢青驚都未驚過，梗係啦，皆因至今未有一宗判刑也！呢，今個月十號，警方國安處風風火火殺入壹傳媒大樓等多處地方，拘捕以漢奸黎為首嘅一干反中亂港人等，以為港府會做番齣好戲，點知扣查一輪後保釋至今，連係咪落案都未有下文。若然當局執法雷厲風行「來真的」，將大漢奸起訴判罪收監，坐番十碌八碌洗廁所，殺雞儆猴，班廢青仲唔驚到腳震咩？

但我哋只睇到港府執法無力！腐肉必孳生烏蠅，豬殼放地都惹群鼠啦！國安立法而不用，只會壯大黑暴再起，反正有寶劍在手都任由佢塵封，唔出來造反咪笨實！

阿哥，要正本清源，豈能不除大奸去大毒！依家國安立法睇落就得個壇，講真，即使搵個天師來捉妖，天靈靈， 地靈靈，加滴香燭，烏煙一屋，拎起支筆，點點朱砂，漢奸仆碌，毒果悲哭，整色整水一大壇嘢，漢奸黎則繼續橫行霸道，有卵用咩？不如老老實實，捉隻雞，扣其喉，一刀抹下去，「喔」都冇一聲，咁先至係顯靈！睇到隔籬班馬騮硬晒軚，夾着尾巴屁滾尿流，香江從此定矣！