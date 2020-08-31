正論：香港淪為毒港　喪鐘由誰敲響

數年前，聯合國已點名香港淪為國際毒品中轉站和販毒天堂，當時港府矢口否認，惟不認不認還須認，隨着本港毒品案掃之不盡，愈破愈有，單是今年已有四宗上億元特大毒品案，香港淪為毒港已是不爭的事實。昨日警方公布跨國販毒集團以「魚目混珠」方式將上億元毒品運入本港，當中更見南亞假難民參與其中，販毒集團與治安毒瘤同流合污，揭開特區毒禍橫流、臭不可聞的冰山一角。

這宗市值達一億七千萬元的特大毒品案由警方偵破，也是警方今年破獲最大宗的跨國販毒案。當局根據線報，發現有跨國販毒集團安排將藏有毒品的貨物，以飲品包裝掩人耳目偷運本港。經深入調查後，鎖定位於粉嶺安樂村一工廈單位，並在上周四晚上掩至上址掃毒，期間拘捕兩名涉案的南亞裔男子，一人持香港身份證，另一人則是持「行街紙」的假難民，並落案控告二人一項販毒罪。值得留意的是，毒販的手法層出不窮，今次就在過萬樽裝飲品內攙雜三百多樽「有料飲品」，當中一百餘樽裝載約八十八公斤冰毒、另一百多樽放有約八十二公斤海洛英，以及十二樽藏有約八公斤K仔，毒品總重約一百七十八公斤，不可謂不驚人。

試想想，這些毒品一旦流入市面，將荼毒多少年輕人，摧毀多少大好家庭，衍生多少更嚴重罪行，想一想也令人不寒而慄。販毒集團為了一己私利而將香港變成毒港，罪孽之深重簡直罄竹難書。今次警方拘捕並起訴兩名南亞人士只是第一步，誰都知道這些南亞毒瘤只是受人錢財替人消災，真正的毒梟和背後保護傘仍在橫行，執法部門必須繼續抽絲剝繭深入調查，更須連同其他部門聯合執法，以至與國際社會和內地政府聯手剿毒，絕對不能草草了事。

可以看見，疫情之下百廢不興，惟有販毒活動相反，蒸蒸日上，愈演愈烈。警方指出，由於戰亂、經濟及個別國家的禁毒政策，本港各類型毒品除可卡因外，檢獲數量均顯著激增。以冰毒為例，今年上半年已檢獲三百多公斤，較去年同期暴升近廿倍，連同今次案件，警方今年就冰毒及海洛英所檢獲的數字已超過前年及去年的總和，令人咋舌。另一邊廂，各國在疫情下實施出入境管制措施，毒販運毒模式亦隨之改變，由過去的客運為主變成貨運為主。鑑於貨運牽涉更高成本，毒販因而選擇一次過偷運更大量毒品，令單次較大檢獲量的案件宗數大增，這就難怪，本港上億元的特大毒品案長破長有。

當然，販毒集團之所以對香港「情有獨鍾」，除了覷準香港交通四通八達，猶如無掩雞籠，方便作為中轉站外，更與港府中門大開，任由假難民自出自入脫不了干係。觀乎整個亞洲，既要交通方便，又要黑幫猖獗，更要有膽正命平之徒充當爛頭蟀，還有其他地方比香港更適合嗎？港府一味效婦人之仁，一直拒絕聽從本報建議退出聯合國《禁止酷刑公約》，反而任由南亞假難民濫用聲請機制留港，終於自食惡果。南亞兵團無惡不作，早就成為治安毒瘤，打家劫舍、姦淫擄掠只是「例牌菜」，跟黑幫販毒製毒「食大茶飯」，對社會危害極大。可以毫不誇張地說，香港之所以淪為臭名昭著的販毒天堂、製毒特區，港府的假仁假義正是推手。

事實上，今次警方破獲的億元毒品案只是太倉一粟而已，再看海關數字，今年一至六月於香港國際機場共破獲四百零九宗毒品案，檢獲約一點六噸懷疑毒品，市值逾六點六億港元；貨運方面同樣嚴重，今年上半年共接獲三百七十三宗貨運毒品走私，重一點五噸，市值五點五億港元。人們不禁要問，今日香港還有沒有「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」的林則徐？還有沒有人能拿出林則徐禁煙的決心來打擊今日毒禍？

眾所周知，香港淪為毒港，本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻正是關鍵。過去幾年，舉凡涉及粵港澳台跨境集團的毒品案，統統見其身影。最不可思議的是，上海仔雖然身負兩案四罪被警方通緝，卻可施施然潛逃出境，逍遙於東南亞以至歐洲遙控其毒品王國，律政司遲遲不起訴，過氣警司跟他「同撈同煲」拍檔搵食，兩者皆充當其保護傘，難道不是導致香港沉淪毒海的原因嗎？至於上海仔與南亞假難民的關係更是千絲萬縷，其黑幫集團包辦走私入境一條龍，致令假難民如入無人之境。港府配合引狼入室，養癰遺患，七年狂燒六十億元公帑供養假難民，簡直是倒行逆施，咄咄怪事。

這些年，港獨氾濫，黑暴迭起，治安毒瘤作惡，毒梟予取予攜，亂港黑手橫行霸道，香港早就奄奄一息；更不堪的是疫情又至，經濟不興，民生維艱。當正義傳媒為特區沉淪而痛心，為喪鐘長鳴而憂慮，港府可曾將忠言聽入耳？可曾為特區數毒齊發痛定思痛？可曾奮起掃除保護傘、送走假難民、剷除亂港黑手？香港淪落至此，結局早已注定，廢官無能說明了一切。