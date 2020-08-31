世界視線：不管誰接安倍棒　親美立場不會變

日本首相安倍晉三日前因潰瘍性大腸炎復發宣布請辭，執政自民黨據報將於下月十七日選出新任總裁，接替安倍餘下的首相任期。有評論總結安倍時代的日中關係，認為安倍政權在追隨美國打壓中國的同時，亦嘗試對美國保持一定距離，後安倍時代的對華政策會否延續這一中間路線，備受關注。

根據最新民調，現年五十七歲的防衞大臣河野太郎，以近七成支持度，成為最熱門人選。河野太郎是知名親華政治人物、前內閣官房長官河野洋平之子。儘管河野太郎在父親影響下對中國事務較為熟悉，但卻不同父親，是對華的鷹派，早前曾點名批評北京在南海建人工島嶼不符國際秩序，並主張日本應加入由美國主導的「五眼聯盟」，成為第六眼。他日前在關島美軍基地與美國國防部長埃斯珀會晤，雙方確認《美日安保條約》適用於釣魚島。

相對於河野太郎的親美，另一接任首相熱門人選、前防衞大臣石破茂被視為對中國較為友好。如近日自民黨內部有聲音要求重新審視中國領導人，石破茂便較為保守，呼籲黨員好好思考此舉對日中關係的負面影響。然而石破茂在黨內缺乏奧援，有報道指他目前只拉攏到十九個推舉人，無法湊夠競逐黨魁所需的二十人。石破茂對取消中國領導人訪日一事慎重，有分析指是為了向對華鴿派的自民黨幹事長二階俊博示好。石破茂本人也曾發表對華強硬的言論，主張建立亞洲版北約以遏制中國，寄望他上台後中日關係大幅改善，顯然不切實際。

至於現任內閣官房長官菅義偉，他是安倍二○一二年再次問鼎首相的幾位盟友之一，安倍二次拜相一直位居內閣官房長官要職，預計可獲安倍「祝福」，菅義偉一旦接任首相，亦很可能延續安倍的對華路線。

當然，日本畢竟在美國軍事保護傘的卵翼之下，對華政策的獨立性有限，觀乎美國共和、民主兩黨在打擊中國方面有高度共識，不管誰接着安倍上台，親美遏華始終是主旋律。