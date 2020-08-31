香港人看待中美衝突的新冷戰，還是像殖民地時期的隔岸觀火心態。總以為是內地的事，香港人和香港還可免受牽連。或許不少是拿着外國護照，或外國永久居留權，形勢不對便急急棄港而逃。但如前幾天所述，美國在第二次世界大戰對待美籍日裔的方法，應會在今次對付美籍華人，而當時美國的盟國亦排斥日人。

今天，美國的「五眼聯盟」，應是港人移民的主要去向，新冷戰的衝突底下，「五眼聯盟」會在美國驅使之下，一致對待中國及中國人，港人之移民這些地方的，相信會受排華打擊，未能幸免。用移民作為政治投機、經濟投機，亦可能弄巧反拙。

香港回歸二十多年，港人的心未回歸，還在觀望。以為英國、美國會再度殖民香港，或內地政權崩潰，香港可作國內的外國租界，幸免於難。不過，今天的中國已不是過往百多年的中國，英美霸權也大不如前，世界已走向多元化的方向。一是中國不會崩潰，只會更強大。英美霸權已衰落，大有崩析之勢。此消彼長，香港回歸中國，應勝於投靠英國、美國，至少是香港絕大多數人的利益所在。

中國歷來都有眾多的漢奸、賣國賊、買辦，甚至比起日本、南韓更多。這是人口眾多，民族不團結所致。而港人多親英美，一是奴化教育成功；二是來港港人多屬個人主義，追求經濟利益的一群；三是投機心態，哪處好便跑往哪處。

例如中國內地改革開放以來多了許多忽然愛國，底子裏只為個人利益的。香港回歸以來，政府政策偏差，貪腐盛行，「崇洋親美」普遍，且上行下效，民族的尊嚴和自信心受到打擊，香港幾成為法外之地。背離中國之心自必然增長。正因如此，西方才乘勢欺壓中國，在香港策動顏色革命，以冀顛覆中國。

猶幸中國還有眾多的有心人，反貪腐、重整國防和經濟安全。近幾年便扭轉大勢，轉變為奮發圖強，激勵起民族的自信心與勇毅之氣。一是中國經濟和科技大力發展，國防外交重振精神。且一帶一路倡議推動去霸權新的全球化。新冠肺炎疫症一役，更凸顯出中國道路、中國體制、中國精神之優勝於正陷衰落的美國。疫情應對的比較已奠定中國的國際地位和作用，即使美國為首詆毀也難阻世界的認同。

香港社會有反中勢力，盲目信任美國和邪教的宣傳，但亦有不少人看清事實。關鍵是怎樣不讓香港的政府機關、政策能力被騎劫破壞，阻撓撥亂反正的發展。這便要香港在新冷戰中站穩中國人的位置。