如果宏觀和客觀的看待中國的社會主義革命和建設問題，看待社會主義和資本主義的內外鬥爭問題，就能夠知道，無論是改革開放之前、史太林模式的毛時代社會主義，還是改革開放後的中國特色社會主義，在和國內外資本主義鬥爭中，只有堅持毛澤東思想，才能立於不敗之地。

前蘇聯和東歐社會主義諸國，也都有「改革開放」前後的兩個階段，因為他們的那個馬克思列寧主義成了修正主義，成了毛皇帝批評的「丟掉了列寧和史太林兩把刀子」，於是大敗，亡黨亡國矣。

毛皇帝認為，代表資本主義最高階段的帝國主義從來沒有放棄要消滅社會主義，使用的是武力威脅與「和平演變」兩手。

當中國「一窮二白」的時候，帝國主義就用武力威脅或乾脆軍事侵犯，逼迫共產黨投降，消滅社會主義。當武的一手不成功，就用「和平演變」——在共產黨內尋找「認同」資本主義的代理人以及在知識界、文化界發動資產階級，知識分子大做輿論，煽動各種社會矛盾和不滿情緒，以推動「變革」為名，顛覆社會主義。

所有這一切，在前蘇聯和東歐改革之時，在中共沒有像蘇共似的推行「修正主義」之前，毛澤東就洞若觀火也，並發起了一系列「防止資本主義復辟和修正主義上台」的鬥爭，清洗黨內資本主義代理人，揭露帝國主義「亡我之心不死」，發動群眾，教育「全黨和人民」，經風雨、見世面，在大風大浪中鍛煉。正是有了這樣充分的準備，令中共在改革開放中才未迷失方向，才有中國特色社會主義的變身、發展和壯大。

對此，老美是極為失望和憤恨，且前所未有的感到社會主義對資本主義的威脅。最讓老美沮喪，是其顛覆「兩手」不但打不倒中國，反而讓北京在堅持原則、巧妙鬥爭、充分利用下國力和實力迅速增長，於是特朗普之流老羞成怒，發動新冷戰。然而，在毛思想面前只能是再次搗亂失敗也。