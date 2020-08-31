天堂有路你不走，地獄無門闖進來。十二名涉及反修例案件的港青慌不擇路，本想偷渡去台灣，結果自投羅網，被內地海警截獲。

有本港所謂法律學者煞有介事分析一番，指如果有關人士涉嫌偷渡，內地按當地法律處理無可厚非，但若是經過內地海域，最終目的地是台灣，應如何判定罪名，就要看相關管轄權。他又認為，如果當中包括涉嫌違反《港區國安法》被捕後棄保潛逃者，就不應該由內地行使管轄權，應將疑犯移交香港。

其實沒有這麼複雜，偷渡者在內地水域被捕，不管目的地是哪裏，內地都擁有管轄權。更何況，香港與內地並無引渡條例，反對派將修訂《逃犯條例》稱為「送中條例」，因此發動持續了一年多的黑色暴亂。如今卻反過來要求內地移交疑犯，這到底是甚麼邏輯？憑甚麼？

根據《港區國安法》，中央對嚴重個案保留管轄權，案件可以移送內地審訊。也就是說，內地不但沒有責任和義務向香港移交疑犯，反而有權將部分觸犯國安法的疑犯押返內地審訊。這十二名偷渡者本來沒有這種待遇，奈何他們自動送中，又怨得了誰？

很明顯，這次偷渡行動並不是偶然的、單獨的，而是有組織、有計劃。有報道指幕後黑手是一名台北牧師，而該牧師又與本港違法佔中其中一名發起人相熟。雖然後者予以否認，但空穴來風未必無因，當中到底有何蹊蹺，只要內地執法當局追查下去，相信很快就有答案。十二名偷渡者皆有案在身，在香港只需交一點點錢便可以保釋外出，而在內地就沒有這麼簡單了。說來實在可憐，這些港青放着好好生活不過，偏要搞甚麼「革命」，結果革掉自己前途，淪為惶惶不可終日的喪家之犬。即使他們成功偷渡台灣，又能怎樣？難道台灣當局願意供養他們一輩子？當地大學生也只能享受22K待遇，何況是一班棄保潛逃的嫌疑犯。