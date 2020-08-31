人必自侮然後人侮之，城破必有因，香港特區淪落到今時今日破敗不堪，百廢待興，主因是政府無能，倒行逆施，政策離地，令市民失去信心。

最近推行全民檢測病毒計劃，雖已有數十萬人登記，但距離專家提出有五百萬人才具代表性，相差很遠。相信港府自己都以為，免費幫市民檢測新冠肺炎，反應會很踴躍，但現時登記數目竟不如理想，政府歸咎有人抹黑及妖魔化檢測計劃，如渲染中央角色，內地派人員參與動機，又或者懷疑把收集的基因送中 。

黃絲逢中必反，基本上不會參與計劃，一切謠言或許會嚇怕一些中立人士，但香港還有不少人愛國愛港，支持政府，應不會聽這些別有用心的攻擊。可是現在顯然有一部分藍絲都放棄參與檢測，自己人都不撐政府，身體最誠實，顯然是這個政府「撐唔落」。

政府失信於民，非一朝一夕，遠的多如牛毛，說一天也說不完，近一年止暴制亂無期，也夠失敗。

再以最近的疫情來說，遲遲未能控制病毒散播，第三波疫情爆發，被揭發與豁免部分人士例如海員與機師檢疫有關。而這些政策措施，靜悄悄地做了，市民蒙在鼓裏。政府最初還死撐，但最後也要低頭認衰。還有全日禁堂食，烈日當空，天降驟雨，工人們身水身汗踎在街邊吃飯的畫面，深深印在各界腦海，相信一年半載也不能散去。

現在政府又推出大型計劃，市民第一件事當然會想這次會不會又有「地雷」呢？要破壞信心，幾件事情已經足夠，何況政府的往績太差，若要挽回港人的信心，這次全民檢測計劃必須要做得「好好睇睇」，若又出了任何差池，尤其是大量市民聚集等待抽取樣本，如果產生了交叉感染群組，政府的責任水洗也不清，恐怕以後想「洗底」都很困難。