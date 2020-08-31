中大學生會幹事會臨時行政委員會八月中在臉書撰寫家書，歡迎新入學的中大新生，認為他們選擇中大，「也許是被『暴大人』過去一年之勇氣而感動」。家書提及，去年十一月中大二號橋發生警方與示威者衝突，形容中大風景依舊，因有中大人及港人當時「以肉身抵擋子彈水炮，誓死保衞校園」。又指數以百計的「義士」以血汗和青春守護校園，希望新生珍惜。

中大學生自命大學為「暴大」（暴徒大學），並且以「暴大人」為榮的想法，倒不知是大部分中大同學的共識，還是一小撮躲進學生會的黑暴成員自己圍爐取暖自我陶醉的想法？

相信昔日黑暴佔領大學校園，紛紛捲席而逃的同學肯定另有看法，覺得當時是生命安全受到威脅。而大多數今年考入大學的新生，進大學是為了追求學問，學懂一門謀生技能，多於學習如何以「肉身抵擋子彈水炮」，或如何製造大殺傷力武器，好讓日後上街實習，破壞公共設施和投擲汽油彈吧？看這幾個月來因黑暴活動受審或被判刑的「義士」，有幾多人上過大學？多數是一般非技術性工種的基層市民，學生身份者則紛紛解釋當日是一時衝動，如今深感後悔，表示日後永不再犯，懇求法官輕判。

回顧去年佔領中大校園事件，二號橋上警方與黑暴對峙，上演了一幕「中大保衞戰」，結果對峙一天後警方撤退，中大被黑暴佔領，校園全面停課，新界東與九龍的來往交通，包括吐露港公路及東鐵全面封閉，中大的實驗室和化學品倉庫被盜竊，失去的具傷害性物料還未尋回，大學沒有公布被竊物料清單數量，也未見透露如何與警方合作保護市民大眾安全。曾經一段時間，整個校園變作兵工廠和軍火庫，據悉未被運走遺留在校園的汽油彈數以萬計。如今有學生會委員出來，以「暴大」稱號為榮，即是承認責任，奇怪的倒是校方未見發聲譴責，到底是默默承認「暴大」稱號，校長也覺得與有榮焉，還是校方管理層視而不見，一如實驗室失竊可致命的有害物料不追尋也不追究，詐作不知，意圖蒙混過關？

中大新生家長，看到了這封家書，不知道會為自己子弟感到高興，慶幸有機會考入這所「暴大」，經四年訓練後，期待他日學有所成，可以投身黑暴事業，出來社會到處打砸燒，投擲汽油彈，動輒把看不順眼的市民「私了」？還是後悔不已，誤把子弟送上「賊船」，浪費大學四年大好青春，既沒有學問，也無技術傍身，為他日畢業後隨時找不到工作沒有收入而擔心？