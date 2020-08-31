自行送中的十二名黑暴成員，目前仍在深圳鹽田看守所拘留。據指公安部門有個多月時間作出逮捕決定，一旦決定逮捕，公安會有兩至五個月時間調查，接着檢察院會在個半月內決定是否起訴，到正式上法院，則多在三個月內完成審理。換句話說，這十二人蛇未計罪成服刑時間，起碼要被拘留近一年甚至更久，真是嚇死寶寶了。

早知今日，何必當初！然則，這班人蛇上錯洗頭艇肯定始料不及，皆因早已有大量成功着草先例。有傳媒指出，黑暴偷渡潮屬有組織運作，背後涉及一名台獨牧師，至今已協助二百名香港暴徒潛逃台灣。事實上，民進黨及台獨組織一直與港獨政客及佔中黑手相勾連，黎智英亦直認不諱佔中前曾往台灣向獨派大佬取經，被教路可利用細路、婦女、老人打頭陣，只是佔中操作仍未純熟，未竟全功而已。

事隔數年，形勢大有改變，外部勢力一方面透過黎智英的傳媒喉舌渲染歪理和假新聞，另一方面滲透各大學吸收學生到外地秘密受訓，以致黑暴一起，人人皆十分勇武且有分工，細路、婦女、老人紛紛化身「小記者」、「守護孩子」及「銀髮族」阻礙警方執法。與此同時，黃之鋒、羅冠聰等人不下多次到台灣與台獨「交流」，台灣在此役擔當了甚麼角色，不言而喻。

最終民進黨「不負所望」，蔡英文吃着人血饅頭成功連任，得米後因為沒有兌現「難民法」而一度與黃之鋒鬧翻，其後不得不中門大開，對潛逃台灣的黑暴廢青來者不拒，以免被指過橋抽板。但水能載舟亦能覆舟，台灣民眾對無止境接收香港暴徒愈來愈不滿，既是財政負擔，更是治安毒瘤。目前本港被捕人數已超過九千，一旦這些人都蜂擁來台，真是乖乖不得了。正所謂冇鬼唔死得人，十二人蛇被內地海警截獲，如果說是綠營政府透過其他渠道向大陸通風報信，絕對不足為奇。