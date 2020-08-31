本文不是想談美國總統特朗普，只是由他引入話題。

早前，筆者跟一位英國朋友聊天，問他是否喜歡美國總統特朗普，對方猛搖頭，我再問：「在你祖家的朋友之中，有人欣賞他嗎？」答曰：「沒有，人人都討厭他。」

有部分香港「黃絲」口宣支持特朗普，也只是支持他的「反華立場」，而不是認同他的人格。如果特區有一天實行全面直選，大抵反對派也不希望選出特朗普式的人物當特首。

一個性格乖戾、自以為是、眼中只有利益的人，基本上不適合從政，不論民主制也好，極權制也好，由他掌權，只會是一場「災難」。

同樣道理，我撰寫時評專欄八年，一直站在香港泛民主派的對立面，也是針對人，而不是針對民主政體。本地反對派陣營好像生來就具有特朗普的個性缺陷，一言以蔽之，就是佛家所講的「我相」太重。他們從政，與外鬥完就會與內鬥，啥事都做不成。

日前，民主黨立法會議員林卓廷、許智峯被捕，你知道網絡上表現最雀躍、最熱烈「有請小鳳姐」的是誰嗎？不是建制派的支持者，而是一眾激進黃絲，尤其是年輕的一批。本屆立法會的泛民議員大部分想接受中央安排，延任一年，激進派卻反對，單為這樣一樁小事就弄得勢成水火，有公民黨議員更慨嘆，雙方已到了「廝殺」階段。

只不過在兩個月前，反對派還宣稱不分化、不割席，原來都是假的。中央只消拋出一塊「肥肉」，讓有些人吃到，有些人吃不到，略施小計，泛民中人便立即纏鬥起來，打的更是泥漿摔角，樣子說多難看，有多難看。嗚呼！就連雞鳴狗盜之間也團結不起來，這樣的人還奢談甚麼奪取政權，去治理一方之地？