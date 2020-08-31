本報關心社會、注視民生，經常發掘令人深思嘅不平現象，祈望能鞭策冇靈魂政府施政不要那麼離地。最近除了關注走私貓狗葬身大海事件，又發現疫下趕工的勞工悲歌！生活從來不易，之不過，對於那麼殘酷的現實，一眾高官可會在施政上行前一步，把過時的法例罰則，加緊修例落實？

本報統計勞工處資料及新聞報道，發現今年一月至八月十七宗致命意外中，不少意外與工人由高處墮下，以及吊運工程期間有重物墮下擊中工人致死有關。十七名工人喪生，最年輕的二十四歲，令人扼腕！七月短短十日內發生四宗奪命意外，香港建造商會形容情況異常；並分析意外增加或與疫情下趕工有關，而實施六十多年嘅職安法例欠阻嚇力，令承建商及工人忽略安全措施。

香港嘅《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》分別於一九五五年及一九九七年訂立，持責者如被定罪，最高判罰款亦不過五十萬元及監禁十二個月；與美國、新加坡、澳洲等地比較，罰則明顯偏低。人命關天，勞工界一直催促政府盡快完成修例，政府在二○一七年也曾建議提高法例罰則，但三年來只聞樓梯響，不見法下來！

政府成日吹水與民同行，經常把關愛掛嘴上，實際上又係得個噏字！愛者，仁者愛人，一個社會如沒有愛，沒有脈脈嘅溫情，社會便很冷很硬！講乜嘢核心價值、重中之重都係嘥氣！香港人口老化，政府唔係唔知，問題係政府有冇從呢方面制訂更多老人政策？新冠肺炎第三波，不少死亡人士都係安老院舍嘅長者，這些社會中嘅弱勢社群，政府有冇額外援助？有冇提高院舍空間和看護質素？見微知著，高官依然坐在冷氣房對青山沉醉，地盤工依然吊住威吔「吊吊揈」，這個政府嘅「張弛有道」，老朽就是看不透！