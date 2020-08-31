人類享受及沉醉在社會經濟發達的成果時，雖然有警示說明促成社會發達的副作用是破壞環境，但總是利用地球末日的日子是遙不可及去掩飾這個危機。地球生態遭破壞，最後的惡果終也需要由人類承擔，為何不及早減慢這個環保問題的末日來臨？

最新的環保國際期刊發表研究，揭示格陵蘭在二○一九年流失五千三百多億噸冰川，二○○三年至二○一六年間，格陵蘭冰層平均每年融化二千五百多億噸冰川，去年的融冰量竟是該平均值的一倍，多達五千三百多億噸，比上一個創紀錄流失冰量四千六百億噸的二○一二年更甚。格陵蘭冰層接近三點二公里，若所有的冰層都融化，海平面上升七點五公尺，將會淹滅全球多個沿海城市。專家呼籲國際減少碳排放，這是減慢冰川融化唯一希望。不然，年融冰量未來會再創新高，危機也更大。

世界不少國家明白到破壞環境而不修補的惡果，近年紛紛倡議保護環境政策，當中以聯合國《巴黎氣候協定》較具約束力，大小國家均需要按他們年均生產總值訂出減少碳排放比率指標，之後逐年檢討以達致目標。

《巴黎氣候協定》目標在共同遏止全球暖化危機，協議把全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水準以上低於攝氏二度內，以減少氣候變遷的風險和影響、在不影響糧食生產下，增強氣候抗禦力和溫室氣體低排放發展，以及使資金流動符合溫室氣體低排放和氣候適應型發展。

現時是要靠各國對該協定的尊重及積極性，部分貧窮及發展中國家，欠缺科技配合是較難達標，需其他先進國家協助，這是責無旁貸，可是美國享受世界經濟成果，竟然在三年前籌劃退出，今年美國總統大選後一日正式退出，代表有能力者要別人負環保責任，美國就坐享其成，是一份上佳的環保教育反面教材。